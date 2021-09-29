***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2021 09:15
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.09.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın 3.600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.09.2021 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965634
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8878
En Düşük
8,8510
18:0510,3655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0121
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4068
En Düşük
10,3409
18:05495,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSTIM
|2,21
|5.653.194
|% 17,47
|
|RALYH
|6,20
|73.504.165
|% 0,00
|
|GENIL
|14,22
|93.652.897
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,35
|16.158.678
|% 0,00
|
|FENER
|32,92
|122.216.506
|% 0,00
|
|GENIL
|14,22
|93.652.897
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,35
|16.158.678
|% 0,00
|
|RALYH
|6,20
|73.504.165
|% 0,00
|
|TEZOL
|14,90
|142.409.283
|% 0,00
|
|MGROS
|32,10
|39.496.834
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% 0,00
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,35
|430.029.388
|% 0,00
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,18
|147.142.932
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,55
|206.721.583
|% 0,00
|
|HALKB
|4,24
|194.738.821
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8599
|8,8658
|% -0,05
|
|Euro
|10,3593
|10,3655
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9746
|12,0347
|% 0,07
|
|Frank
|9,4987
|9,5559
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3565
|2,3683
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,18
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|-1,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
-
17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
-
17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem