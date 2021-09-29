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***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.09.2021 09:15



***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.09.2022

Ek Açıklamalar
Bankamızın 3.600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.09.2021 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965634


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Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,15  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,01  
B. Petrol 76,89 76,89 -1,46  
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