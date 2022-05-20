***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.05.2022 14:58
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2022
Ek Açıklamalar
11.05.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle maksimum bir yıl vadede farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031451
BIST
15:522.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -14,43
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:5215,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0942
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:5216,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:52944,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,41
|Açılış
|: 945,37
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:50
|IMASM
|46,90
|19.841.958
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.190.761
|% 9,85
|
|SMART
|5,93
|20.530.990
|% 8,81
|
|GRNYO
|2,45
|4.812.714
|% 8,41
|
|SMRTG
|21,46
|120.699.483
|% -7,18
|
|SANKO
|10,93
|15.129.879
|% -6,82
|
|MANAS
|23,42
|14.957.110
|% -6,62
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|PAMEL
|99,00
|5.991.273
|% -6,43
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|ASELS
|23,12
|2.311.411.668
|% 3,96
|
|THYAO
|42,74
|1.898.708.987
|% 0,80
|
|SISE
|19,46
|1.361.007.043
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,38
|1.212.632.568
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|543.260.226
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|216.884.467
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9319
|15,9377
|% 0,60
|
|Euro
|16,8315
|16,8492
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,8326
|19,9320
|% 0,45
|
|Frank
|16,3202
|16,4185
|% 0,40
|
|Riyal
|4,2372
|4,2584
|% 0,40
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|2,27
|
|Altın Gr.
|946
|946
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.234
|6.391
|-10,61
|
|Yarım
|3.013
|3.092
|-5,13
|
|Çeyrek
|1.511
|1.546
|-2,57
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|
Seans Raporu
15:50
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-
16:05ITTFH
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 498, 354 adet işlem
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16:04SANKO
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 091 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 91 kaybederek (% -0.60 ) 2, 129
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16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, LIDFA, IMASM
-
16:03
SMART, GRNYO, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında