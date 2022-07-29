Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.07.2022 16:58
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2023

Ek Açıklamalar
Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.07.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HBTR - KAP spk bono ihraç başvuru formu.pdf
EK: 2 HSBC onaylı belge.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049316


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:482.583
Değişim :  1,58% |  40,09
Açılış :  2.548  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.586 En Düşük
2.539
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 12,23 1.190.325 % 9,98  
UZERB 38,56 1.297.532 % 9,98  
KRPLS 5,65 550.933.573 % 9,92  
BEYAZ 11,20 18.945.994 % 9,91  
IHGZT 0,78 31.751.734 % 9,86  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Dolar 17,9091 17,9184 % -0,02  
Euro 18,2116 18,2269 % -0,27  
Sterlin 21,5909 21,6992 % -0,84  
Frank 18,6344 18,7467 % -0,39  
Riyal 4,7585 4,7824 % -0,03  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 1,19  
Altın Gr. 1.012 1.012 -0,31  
Cumhuriyet 6.719 6.820 10,00  
Tam 6.736 6.792 -42,00  
Yarım 3.282 3.320 -21,00  
Çeyrek 1.646 1.660 -10,00  
Gümüş.Ons 20,01 20,04 0,02  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 -0,06  
B. Petrol 105 105 3,17  
Seans Raporu 16:46
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru