***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.07.2022 16:58
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2023
Ek Açıklamalar
Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.07.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HBTR - KAP spk bono ihraç başvuru formu.pdf
EK: 2 HSBC onaylı belge.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049316
BIST
16:482.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 40,09
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:4817,9190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:4818,2372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0392
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:481.012,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.012,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:46
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.933.573
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.945.994
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.751.734
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.369.716
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,15
|43.382.132
|% -6,92
|
|DOBUR
|60,75
|11.924.721
|% -6,39
|
|THYAO
|50,10
|2.364.085.908
|% 0,80
|
|SASA
|44,04
|1.313.231.027
|% 5,46
|
|FROTO
|301,30
|1.270.847.863
|% 5,72
|
|SISE
|21,54
|1.213.721.557
|% 1,41
|
|AKBNK
|8,60
|987.360.082
|% 1,06
|
|EKGYO
|3,11
|695.679.342
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,70
|297.948.207
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,73
|724.488.911
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,60
|987.360.082
|% 1,06
|
|ODAS
|3,71
|420.243.978
|% -0,27
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9091
|17,9184
|% -0,02
|
|Euro
|18,2116
|18,2269
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,5909
|21,6992
|% -0,84
|
|Frank
|18,6344
|18,7467
|% -0,39
|
|Riyal
|4,7585
|4,7824
|% -0,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|10,00
|
|Tam
|6.736
|6.792
|-42,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,17
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01YAYLA
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 514, 895 adet işlem
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17:00ITTFH
Yüzde 4.97 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 935, 701 adet işlem
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16:59PRZMA
Yüzde 6.12 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 967 adet işlem
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16:58XU100
Endeks 2, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 24, 599.00 milyon TL de
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16:58FROTO
Yüzde 5.72 oranında artışla 301.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 262, 350 adet işlem