***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2023Ek AçıklamalarBankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.07.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 HBTR - KAP spk bono ihraç başvuru formu.pdfEK: 2 HSBC onaylı belge.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049316BIST