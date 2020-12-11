***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









endirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yabancı para ülke tavanı metodolojisinde yapmış olduğu değişiklik ile HSBC Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu "Caa1" seviyesinden "B3" seviyesine yukarı yönlü revize etmiş, görünümü ise "Negatif" olarak korumuştur. Diğer tüm notlar aynı seviyede korunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892817BIST