***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 16:06
endirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yabancı para ülke tavanı metodolojisinde yapmış olduğu değişiklik ile HSBC Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu "Caa1" seviyesinden "B3" seviyesine yukarı yönlü revize etmiş, görünümü ise "Negatif" olarak korumuştur. Diğer tüm notlar aynı seviyede korunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892817
BIST
16:521.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.364
En Düşük
1.343
16:527,8690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8508
16:529,5381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0538
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5247
16:52464,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,90
|Açılış
|: 464,94
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:50
|NIBAS
|82,50
|30.338.210
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.802.016
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.982.709
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.515.166
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,25
|80.712.613
|% -7,13
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|ODAS
|3,64
|1.072.505.411
|% -6,19
|
|SISE
|7,16
|2.247.182.608
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|2.246.889.103
|% 0,21
|
|PETKM
|4,83
|1.417.870.806
|% 2,33
|
|TUPRS
|101,00
|1.320.922.346
|% 3,43
|
|DOHOL
|3,13
|1.216.405.707
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.216.405.707
|% 2,62
|
|SISE
|7,16
|2.247.182.608
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|539.427.484
|% -2,19
|
|PETKM
|4,83
|1.417.870.806
|% 2,33
|
|ODAS
|3,64
|1.072.505.411
|% -6,19
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8594
|7,8652
|% -0,32
|
|Euro
|9,5282
|9,5368
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,3229
|10,3747
|% -1,34
|
|Frank
|8,8109
|8,8639
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0897
|2,1002
|% -0,39
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,69
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.139
|-1,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|1,98
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|0,96
|
|Çeyrek
|745
|763
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,21
|