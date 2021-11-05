***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.11.2021 17:18
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's 3 Kasım 2021 tarihinde HSBC Bank A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B3'ten B2'ye, uzun vadeli TL mevduat notunu B3'ten B1'e ve temel kredi değerlendirmesi notunu da caa2'den caa1'e yükseltti. Uzun vadeli mevduat görünümünü negatif olarak belirledi. Bankanın güncel kredi notları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975185
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0057
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05564,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 6,23
|Açılış
|: 564,83
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,20
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6841
|9,6857
|% 0,03
|
|Euro
|11,2032
|11,2198
|% -0,06
|
|Sterlin
|13,0430
|13,1084
|% -0,08
|
|Frank
|10,5821
|10,6459
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5751
|2,5880
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|20,79
|
|Altın Gr.
|565
|565
|6,49
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,08
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
-
17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
-
17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem