***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's 3 Kasım 2021 tarihinde HSBC Bank A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B3'ten B2'ye, uzun vadeli TL mevduat notunu B3'ten B1'e ve temel kredi değerlendirmesi notunu da caa2'den caa1'e yükseltti. Uzun vadeli mevduat görünümünü negatif olarak belirledi. Bankanın güncel kredi notları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975185BIST