***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's 16 Ağustos 2022 tarihinde HSBC Bank A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B2'den B3'e düşürmüştür. Negatif olan görünümü ise durağan olarak değiştirmiştir. Bankanın güncel kredi notları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056738BIST