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***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.05.2021 11:42



***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 05.05.2021 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHSBC52115
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.05.2021
Kayıt Tarihi 04.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 07.10.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 210 gün vadeli, TRFHSBC52115 ISIN Kodlu, 1.000.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934596


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
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Gümüş Gr. 7,08 7,09 -0,01  
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