***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05.05.2021 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.05.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHSBC52115Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.05.2021Kayıt Tarihi 04.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 07.10.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 210 gün vadeli, TRFHSBC52115 ISIN Kodlu, 1.000.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934596BIST