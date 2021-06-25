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***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.06.2021 16:57



***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFHSBCE2118
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 428.530.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 30.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek 24/09/2020 tarihinde onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 98 gün vadeli 428.530.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944199


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CMBTN 240,30 17.239.001 % 9,98  
NIBAS 13,12 6.665.192 % 9,97  
TKURU 224,00 8.190.467 % 9,97  
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Riyal 2,3164 2,3280 % 0,05  
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Altın Ons 1.787 1.788 12,50  
Altın Gr. 500 501 3,50  
Cumhuriyet 3.313 3.363 11,00  
Tam 3.296 3.381 9,79  
Yarım 1.593 1.635 4,74  
Çeyrek 799 818 2,37  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,07  
B. Petrol 75,75 75,75 0,19  
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