***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.06.2021 16:57
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFHSBCE2118
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 428.530.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek 24/09/2020 tarihinde onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 98 gün vadeli 428.530.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944199
BIST
16:571.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:578,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7373
En Düşük
8,6753
16:5710,4490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0431
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4590
En Düşük
10,3652
16:57500,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,76
|Açılış
|: 500,81
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
501,47
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:57
|RYSAS
|4,18
|36.989.098
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.874.277
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.239.001
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.665.192
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.190.467
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.488.271
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.625.773
|% -9,86
|
|BERA
|13,01
|160.028.157
|% -7,67
|
|GLRYH
|2,48
|10.484.331
|% -6,77
|
|THYAO
|14,38
|551.081.565
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,85
|526.772.430
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|453.061.609
|% -0,24
|
|FENER
|39,36
|351.970.780
|% 1,44
|
|VAKFN
|11,97
|344.031.735
|% -6,34
|
|EKGYO
|2,10
|290.289.724
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|230.921.061
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,85
|526.772.430
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|453.061.609
|% -0,24
|
|PETKM
|5,46
|287.164.622
|% 0,37
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7281
|8,7302
|% 0,25
|
|Euro
|10,4454
|10,4490
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0937
|12,1543
|% 0,03
|
|Frank
|9,4892
|9,5464
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% 0,05
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,50
|
|Altın Gr.
|500
|501
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|11,00
|
|Tam
|3.296
|3.381
|9,79
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|4,74
|
|Çeyrek
|799
|818
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|0,19
|
Seans Raporu
16:57
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17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 11 kaybederek (% -0.41 ) 1, 242
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, DENGE, CASA, TKURU, RYSAS, CMBTN, YAPRK, BAGFS, NIBAS
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17:12
RYGYO, ISKUR, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:12
TSGYO, DIRIT, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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EURO serbest piyasada 10.39 liradan (ALIŞ) işlem