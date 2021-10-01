***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2021 11:51
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 01.10.2021 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHSBCE2118
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 428.530.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.10.2021
Kayıt Tarihi 30.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 25.06.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRFHSBCE2118 ISIN Kodlu, 428.530.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966040
BIST
12:531.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:538,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:5310,2819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0252
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:53500,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:53
|GARFA
|12,87
|4.496.944
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.873.564
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.541.952
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|174.756.968
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|EUYO
|3,46
|1.896.674
|% -7,24
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|YEOTK
|71,80
|35.315.426
|% -6,87
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|MAREN
|8,73
|413.599.806
|% 5,05
|
|THYAO
|13,87
|385.255.259
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,46
|246.040.545
|% 7,79
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|ODAS
|1,38
|68.463.613
|% 0,73
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8737
|8,8771
|% -0,12
|
|Euro
|10,2697
|10,2819
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9150
|11,9747
|% -0,14
|
|Frank
|9,4649
|9,5219
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3556
|2,3674
|% -0,22
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|6,81
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,30
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,34
|