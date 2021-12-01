***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.12.2021 15:52
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 202.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFHSBC32216
Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 202.500.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.09.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek 23/09/2021 tarihinde onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 202.500.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980474
BIST
17:171.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 44,41
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1713,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2816
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1715,2086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3179
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:17770,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,75
|Açılış
|: 770,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BURCE
|26,40
|16.776.809
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.969.856
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|THYAO
|18,70
|2.923.126.806
|% 8,59
|
|SISE
|12,95
|2.248.002.998
|% 3,19
|
|SASA
|45,12
|2.175.470.962
|% 3,96
|
|ASELS
|21,94
|1.988.355.644
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,29
|989.428.996
|% 3,79
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|602.422.160
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.957.406
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,85
|1.550.190.530
|% 3,51
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3594
|13,3895
|% -2,06
|
|Euro
|15,1502
|15,2086
|% -2,05
|
|Sterlin
|17,7884
|17,8776
|% -1,85
|
|Frank
|14,4918
|14,5791
|% -2,28
|
|Riyal
|3,5529
|3,5708
|% -2,19
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,64
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,30
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.034
|5.166
|77,60
|
|Yarım
|2.433
|2.499
|37,54
|
|Çeyrek
|1.220
|1.249
|18,77
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|70,91
|70,91
|1,68
|