***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.12.2021 10:36
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 07.12.2021 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 67
Satış Şekli Nitel
11:541.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 21,08
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
11:5413,6838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1138
|Açılış
|: 13,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
11:5415,4244
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1554
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
11:54783,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -5,38
|Açılış
|: 783,90
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler11:54
|PKENT
|5.418,60
|4.388.021
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.599.102
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|7.325.066
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|ACSEL
|21,26
|33.633.230
|% -6,18
|
|KLGYO
|2,31
|128.088.151
|% -5,71
|
|SISE
|13,71
|1.116.221.496
|% 2,77
|
|KRDMD
|9,59
|1.044.224.261
|% 3,12
|
|THYAO
|19,35
|926.981.614
|% 3,53
|
|GARAN
|11,83
|845.847.972
|% -0,08
|
|ASELS
|22,72
|745.341.909
|% 0,80
|
|ODAS
|1,68
|271.938.132
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,52
|476.379.482
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,59
|1.044.224.261
|% 3,12
|
|TSKB
|1,65
|178.172.729
|% 1,23
|
|SISE
|13,71
|1.116.221.496
|% 2,77
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6806
|13,6838
|% -0,82
|
|Euro
|15,3878
|15,4244
|% -1,00
|
|Sterlin
|18,0875
|18,1782
|% -0,81
|
|Frank
|14,7387
|14,8275
|% -0,74
|
|Riyal
|3,6312
|3,6494
|% -0,96
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,92
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|1,19
|