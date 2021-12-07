***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.12.2021 15:56
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 216.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu TRFHSBC32224
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.09.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek 23/09/2021 tarihinde onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 92 gün vadeli 216.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981548
BIST
17:031.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 53,45
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:0313,6681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1295
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:0315,3836
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1962
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:03780,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -8,61
|Açılış
|: 780,67
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler17:03
|INTEM
|66,00
|40.210.112
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.559.402
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|GARAN
|11,88
|2.381.168.910
|% 0,34
|
|ASELS
|23,14
|1.946.358.602
|% 2,66
|
|THYAO
|19,30
|1.704.903.377
|% 3,26
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|985.899.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,41
|592.978.141
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6629
|13,6681
|% -0,94
|
|Euro
|15,3506
|15,3836
|% -1,26
|
|Sterlin
|18,0517
|18,1423
|% -1,01
|
|Frank
|14,7144
|14,8030
|% -0,91
|
|Riyal
|3,6387
|3,6569
|% -0,76
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18PCILT
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 284, 893 adet işlem
-
17:17EREGL
Yüzde 7.95 oranında artışla 25.54 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 133, 969 adet işlem
-
17:15DOAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 265, 806 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 34, 012.00 milyon TL de
-
17:14TUCLK
Yüzde 6.70 oranında artışla 19.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 687, 516 adet işlem