Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.03.2022 10:41
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 02.03.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 202.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFHSBC32216
Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 202.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.03.2022
Kayıt Tarihi 01.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 01.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFHSBC32216 ISIN Kodlu, 202.500.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006404


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:451.982
Değişim :  0,59% |  11,68
Açılış :  1.974  
Önceki Kapanış :  1.970  
En Yüksek
1.983 En Düşük
1.962
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 53,95 365.188 % 7,90  
YUNSA 13,39 6.014.465 % 7,46  
KONKA 10,73 74.526.215 % 6,45  
UFUK 19,47 307.120 % 6,34  
ISGYO 6,42 113.608.248 % 6,12  
daha fazla
10:45 Alış Satış %  
Dolar 14,0609 14,0737 % 1,28  
Euro 15,6191 15,6823 % 1,13  
Sterlin 18,6197 18,7130 % 0,89  
Frank 15,2212 15,3129 % 1,02  
Riyal 3,7336 3,7523 % 1,16  
daha fazla
10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.947 1,23  
Altın Gr. 876 876 7,32  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 -0,24  
Gümüş Gr. 11,35 11,37 -0,02  
B. Petrol 112 112 6,65  
Seans Raporu 10:45
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru