***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02.03.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 202.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.03.2022Vade (Gün Sayısı) 91ISIN Kodu TRFHSBC32216Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 202.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.03.2022Kayıt Tarihi 01.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 01.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFHSBC32216 ISIN Kodlu, 202.500.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006404BIST