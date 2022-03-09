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***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2022 12:51
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 09.03.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 216.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu TRFHSBC32224
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.03.2022
Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 07.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFHSBC32224 ISIN Kodlu, 216.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008673


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ROYAL 3,60 255.370 % 9,09  
DOGUB 3,67 9.320.545 % 8,58  
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Altın Gr. 947 947 -6,79  
Cumhuriyet 6.288 6.383 40,00  
Tam 6.257 6.418 40,52  
Yarım 3.022 3.102 17,19  
Çeyrek 1.516 1.551 8,59  
Gümüş.Ons 26,25 26,28 -0,18  
Gümüş Gr. 12,31 12,32 0,03  
B. Petrol 125 125 -2,91  
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