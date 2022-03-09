***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2022 12:51
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 09.03.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 216.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu TRFHSBC32224
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.03.2022
Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 07.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFHSBC32224 ISIN Kodlu, 216.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008673
BIST
13:082.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 37,76
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:0814,6252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1746
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:0816,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,3070
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:08945,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,39
|Açılış
|: 945,63
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
945,61
BIST En Aktif Hisseler13:08
|GZNMI
|16,94
|402.206
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|338.111
|% 9,94
|
|SASA
|55,55
|1.655.862.954
|% 9,46
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|DOGUB
|3,67
|9.320.545
|% 8,58
|
|SERVE
|15,30
|44.800
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|100,30
|5.481.700
|% -5,20
|
|EUHOL
|2,80
|8.844.106
|% -4,76
|
|ALKIM
|18,81
|52.830.845
|% -4,57
|
|THYAO
|26,12
|3.014.885.111
|% 3,24
|
|SASA
|55,55
|1.655.862.954
|% 9,46
|
|KRDMD
|14,92
|1.520.931.031
|% 2,26
|
|KOZAL
|144,10
|1.458.022.401
|% -0,35
|
|SISE
|13,43
|1.124.812.084
|% 4,03
|
|ODAS
|1,48
|192.947.781
|% 4,23
|
|THYAO
|26,12
|3.014.885.111
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,68
|376.069.259
|% 1,66
|
|KRDMD
|14,92
|1.520.931.031
|% 2,26
|
|SISE
|13,43
|1.124.812.084
|% 4,03
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6182
|14,6252
|% 1,21
|
|Euro
|16,0787
|16,1114
|% 1,94
|
|Sterlin
|19,2172
|19,3135
|% 1,76
|
|Frank
|15,7149
|15,8095
|% 1,38
|
|Riyal
|3,8915
|3,9110
|% 1,28
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-33,62
|
|Altın Gr.
|947
|947
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|6.288
|6.383
|40,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|40,52
|
|Yarım
|3.022
|3.102
|17,19
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|8,59
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|-2,91
|