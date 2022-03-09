***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 09.03.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 216.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 92ISIN Kodu TRFHSBC32224Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.03.2022Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 07.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFHSBC32224 ISIN Kodlu, 216.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008673BIST