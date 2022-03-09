***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2022 17:40
de onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 105 gün vadeli 288.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008747
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1963
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,2817
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4773
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3084
En Düşük
15,7698
18:05934,13
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -19,89
|Açılış
|: 934,63
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6430
|14,6469
|% 1,36
|
|Euro
|16,2175
|16,2817
|% 3,02
|
|Sterlin
|19,2513
|19,3478
|% 1,94
|
|Frank
|15,7517
|15,8466
|% 1,62
|
|Riyal
|3,8923
|3,9118
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-65,85
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-18,73
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,23
|
|B. Petrol
|116
|116
|-12,31
|