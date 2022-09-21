Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.09.2022 14:50
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 21.09.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.09.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 145.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,98
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHSBC92228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
İhraç Fiyatı 0,94354
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.09.2022
Kayıt Tarihi 20.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 145.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's Ratings Aa2.tr (Uzun Vadeli Ulusal Not) 16.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 22.06.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFHSBC92228 ISIN Kodlu, 145.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064486


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:403.302
Değişim :  1,72% |  55,76
Açılış :  3.247  
Önceki Kapanış :  3.246  
En Yüksek
3.320 En Düşük
3.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUUN 25,08 481.631.102 % 10,00  
KMPUR 49,72 118.535.781 % 10,00  
AKSEN 32,66 658.253.381 % 9,97  
UNLU 7,17 70.532.722 % 9,97  
KIMMR 11,49 36.226.987 % 9,95  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Dolar 18,3533 18,3628 % 0,20  
Euro 18,1119 18,1336 % 0,58  
Sterlin 20,6394 20,7430 % 0,21  
Frank 18,6563 18,7686 % -1,24  
Riyal 4,8623 4,8866 % 0,10  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.677 2,52  
Altın Gr. 989 989 2,93  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -2,00  
Tam 6.680 6.770 -26,00  
Yarım 3.255 3.304 -16,00  
Çeyrek 1.632 1.652 -8,00  
Gümüş.Ons 19,60 19,63 0,05  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,05  
B. Petrol 92,31 92,31 2,48  
Seans Raporu 16:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru