***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.09.2022 14:50
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 21.09.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.09.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 145.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,98
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHSBC92228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
İhraç Fiyatı 0,94354
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.09.2022
Kayıt Tarihi 20.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 145.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's Ratings Aa2.tr (Uzun Vadeli Ulusal Not) 16.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 22.06.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFHSBC92228 ISIN Kodlu, 145.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064486
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