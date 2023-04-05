***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)PAUL JOSEPH LAWRENCE YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı HSBC Middle East Holdings B.V.'de Direktör Uley Community Stores Yönetim Kurulu Başkanı - Shawbrook Bank Limited Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDİDEM ÇERÇİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıSÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı HSBC Grup Sermaye Finansmanı - Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı 0CHRISTOPHER JAMES HATTON YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı HSBC Suudi Arabistan Opeasyonlardan Sorumlu YöneticiROBERT CYRIL OATES YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı HSBC PLC Paris Risk Komitesi Başkanı - HSBC EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Kurumsal Bankacılık Kredi ve Piyasa Riski Bölge BaşkanıROBERT ADRIAN UNDERWOOD YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı HSBC Suudi Arabistan Denetim Komitesi Üyesi - HSBC Bank Oman Direktör MENA Infrastructure Fund, DIFC Yönetim Kurulu BaşkanıAYŞE EBRU DORMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Borusan Lojistik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Saran Holding A.Ş. Yönetim Kurulu DanışmanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSÜLEYMAN SELİM KERVANCI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, HSBC Grup Sermaye Finansmanı - Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye BaşkanıANTHONY WRIGHT Kredi ve Risk Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE YENEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık İş Performansı Grup Başkanı ve Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten)BURÇİN OZAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Bank A.Ş. Yasal Raporlama Vergi - Kontrol bölümünde Finans Grup BaşkanlığıFUNDA TEMOÇİN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı BankacıİBRAHİM NAMIK AKSEL Hazine ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür,HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiTOLGA TÜZÜNER Baş Hukuk Müşaviri Bankacı HSBC Bank A.Ş. Baş Hukuk MüşaviriSEYYARE ÖZBAŞLI TINAZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kurumsal Bankacılık İş Yönetimi Direktörü - Değişim Yönetimi Grup YöneticisiDİLEK GÜLEÇ SALZBURG Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Küresel Bankacılık Ülke Başkanı Kıdemli Direktör - Uluslarası Şirketler Grup BaşkanıCANER IŞLAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kurumsal Bankacılık Ülke Grup Başkanı - Kurumsal Bankacılık Bölge Grup Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132008BIST