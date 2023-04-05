Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2023 15:14
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
PAUL JOSEPH LAWRENCE YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı HSBC Middle East Holdings B.V.'de Direktör Uley Community Stores Yönetim Kurulu Başkanı - Shawbrook Bank Limited Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
DİDEM ÇERÇİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı HSBC Grup Sermaye Finansmanı - Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı 0
CHRISTOPHER JAMES HATTON YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı HSBC Suudi Arabistan Opeasyonlardan Sorumlu Yönetici
ROBERT CYRIL OATES YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı HSBC PLC Paris Risk Komitesi Başkanı - HSBC EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Kurumsal Bankacılık Kredi ve Piyasa Riski Bölge Başkanı
ROBERT ADRIAN UNDERWOOD YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı HSBC Suudi Arabistan Denetim Komitesi Üyesi - HSBC Bank Oman Direktör MENA Infrastructure Fund, DIFC Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞE EBRU DORMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Borusan Lojistik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Saran Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, HSBC Grup Sermaye Finansmanı - Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı
ANTHONY WRIGHT Kredi ve Risk Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE YENEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık İş Performansı Grup Başkanı ve Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten)
BURÇİN OZAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Bank A.Ş. Yasal Raporlama Vergi - Kontrol bölümünde Finans Grup Başkanlığı
FUNDA TEMOÇİN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
İBRAHİM NAMIK AKSEL Hazine ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür,HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TOLGA TÜZÜNER Baş Hukuk Müşaviri Bankacı HSBC Bank A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri
SEYYARE ÖZBAŞLI TINAZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kurumsal Bankacılık İş Yönetimi Direktörü - Değişim Yönetimi Grup Yöneticisi
DİLEK GÜLEÇ SALZBURG Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Küresel Bankacılık Ülke Başkanı Kıdemli Direktör - Uluslarası Şirketler Grup Başkanı
CANER IŞLAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kurumsal Bankacılık Ülke Grup Başkanı - Kurumsal Bankacılık Bölge Grup Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132008


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.920
Değişim :  -1,29% |  -64,24
Açılış :  4.997  
Önceki Kapanış :  4.984  
En Yüksek
5.029 En Düşük
4.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 312,40 728.516.344 % 10,00  
AKFYE 16,63 2.298.984.935 % 9,99  
NATEN 148,80 203.008.620 % 9,98  
SEKUR 17,20 18.717.794 % 9,97  
EUREN 11,36 494.093.918 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2474 19,2509 % 0,20  
Euro 21,1182 21,1815 % 0,58  
Sterlin 23,9185 24,0385 % -0,15  
Frank 21,1905 21,3181 % 0,30  
Riyal 5,1154 5,1410 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.019 2.019 -1,26  
Altın Gr. 1.248 1.249 -0,24  
Cumhuriyet 8.467 8.595 108,00  
Tam 8.482 8.559 -23,00  
Yarım 4.143 4.188 -11,00  
Çeyrek 2.071 2.094 -6,00  
Gümüş.Ons 24,87 24,91 -0,11  
Gümüş Gr. 15,39 15,40 -0,06  
B. Petrol 84,78 84,78 -0,16  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru