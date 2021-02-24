***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
24.02.2021 18:34
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2021
Karar Sayısı
46
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Hamit Aydoğan
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Başkan Vekili
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912380
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0765
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0892
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,92
|Açılış
|: 415,45
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1765
|7,1817
|% 1,08
|
|Euro
|8,7175
|8,7258
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0950
|10,1456
|% 0,96
|
|Frank
|7,8782
|7,9256
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9094
|1,9190
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,85
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,10
|
|B. Petrol
|65,96
|65,96
|1,48
|