***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.08.2022 18:11
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2022
Karar Sayısı
228
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 30 Haziran 2022 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Didem Çerçi
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Başkan Vekili / Denetim Komitesi Başkanı
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052487
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1166
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.024,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|564.017.382
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.712.826
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.866.604
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.805.365
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|114.816.690
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.140.986
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.247.459
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,36
|42.422.308
|% -9,06
|
|INTEM
|94,05
|37.803.579
|% -6,88
|
|THYAO
|58,20
|5.470.613.168
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,36
|2.552.043.936
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,24
|2.368.675.039
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,49
|1.923.384.562
|% 8,05
|
|SISE
|23,42
|1.871.727.532
|% -1,43
|
|EKGYO
|3,49
|1.923.384.562
|% 8,05
|
|TSKB
|3,19
|1.786.677.189
|% 2,57
|
|YKBNK
|5,24
|2.368.675.039
|% 3,56
|
|ODAS
|4,02
|1.569.054.105
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|654.505.276
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9499
|17,9626
|% 0,30
|
|Euro
|18,2387
|18,2590
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,5790
|21,6872
|% -0,64
|
|Frank
|18,5667
|18,6785
|% -0,62
|
|Riyal
|4,7626
|4,7865
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,39
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-6,07
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.869
|6.932
|-58,00
|
|Yarım
|3.347
|3.389
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,99
|95,99
|1,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE