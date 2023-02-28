***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.02.2023 19:44
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2023
Karar Sayısı
113
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 31 Aralık 2022 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Didem Çerçi
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Başkan Vekili / Denetim Komitesi Başkanı
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117936
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0166
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.110,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.110,46
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8797
|18,8862
|% 0,00
|
|Euro
|20,0146
|20,0220
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7621
|22,8762
|% 0,26
|
|Frank
|20,0611
|20,1820
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0174
|5,0425
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,86
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.519
|7.595
|22,00
|
|Yarım
|3.673
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|0,15
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK