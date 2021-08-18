***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2021Karar Sayısı240Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİNESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 30 Haziran 2021 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Didem ÇerçiSüleyman Selim KervancıBurçin OzanYönetim KuruluGenel MüdürFinansal RaporlamadanSorumlu Genel MüdürBaşkan Vekili / Denetim Komitesi BaşkanıYardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959067BIST