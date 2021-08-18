***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 18:18
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
240
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 30 Haziran 2021 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Didem Çerçi
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Başkan Vekili / Denetim Komitesi Başkanı
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959067
BIST
16:411.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,56
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:418,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0774
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:419,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0767
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0144
En Düşük
9,8798
16:41489,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,88
|Açılış
|: 489,54
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:39
|DMSAS
|8,04
|113.686.967
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.828.503
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,30
|2.653.242
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,75
|91.820.200
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,24
|91.634.422
|% 10,78
|
|BRYAT
|384,70
|105.051.410
|% -7,41
|
|VAKKO
|10,55
|37.662.750
|% -7,37
|
|ALKIM
|15,54
|113.194.161
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.644.668
|% -6,67
|
|GARAN
|9,29
|712.916.984
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,70
|555.719.309
|% -4,23
|
|SISE
|8,71
|483.611.301
|% 1,04
|
|THYAO
|12,24
|479.551.919
|% -0,08
|
|EREGL
|18,59
|443.298.552
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,85
|371.706.483
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|149.327.468
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|224.483.848
|% -1,54
|
|GARAN
|9,29
|712.916.984
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,70
|555.719.309
|% -4,23
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5232
|8,5250
|% 0,91
|
|Euro
|9,9877
|9,9939
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6349
|11,6932
|% 0,41
|
|Frank
|9,2553
|9,3110
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2676
|2,2789
|% 0,95
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,39
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
|
|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-1,75
|
Seans Raporu
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