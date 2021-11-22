***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
22.11.2021 18:26
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/11/2021
Karar Sayısı
371
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 30 Eylül 2021 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Didem Çerçi
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Başkan Vekili / Denetim Komitesi Başkanı
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979020
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,2465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2851
En Düşük
10,9592
18:0512,6575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0502
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7080
En Düşük
12,3613
18:05656,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -11,90
|Açılış
|: 656,35
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.619.344
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|16.662.510
|% 9,97
|
|ATATP
|56,90
|59.253.705
|% 9,95
|
|RALYH
|12,19
|14.271.357
|% 9,92
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,23
|3.706.035
|% -4,29
|
|CASA
|115,00
|1.719.380
|% -3,36
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|GESAN
|27,96
|297.606.110
|% 9,73
|
|KLKIM
|19,44
|205.660.855
|% 6,81
|
|TRILC
|10,09
|205.512.836
|% 2,85
|
|SOKM
|14,15
|113.021.788
|% -0,07
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|TURSG
|5,19
|108.023.457
|% 1,57
|
|TRILC
|10,09
|205.512.836
|% 2,85
|
|BOBET
|4,64
|82.998.060
|% -0,43
|
|ZRGYO
|2,33
|29.136.200
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2337
|11,2570
|% 0,05
|
|Euro
|12,6495
|12,6753
|% -0,25
|
|Sterlin
|15,0327
|15,1081
|% -0,31
|
|Frank
|12,0308
|12,1032
|% -0,32
|
|Riyal
|2,9884
|3,0034
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-30,56
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-8,50
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ