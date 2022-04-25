***HST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***HST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [HST]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 25/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI HST HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023467BIST