***HST* *HTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***HST******HTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [HTT, HST]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/04/2022 tarihinden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen FonHTT-HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu HTA- HSBC Portföy Borçlanma Araçları FonuHST- HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu HTA- HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023090BIST