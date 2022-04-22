***HST* *HTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.04.2022 17:33
***HST******HTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HTT, HST]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/04/2022 tarihinden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır.
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon
HTT-HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu HTA- HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonu
HST- HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu HTA- HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023090
BIST
17:472.472
En Yüksek
|Değişim
|: -3,34%
|| -85,29
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:4714,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0551
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7577
En Düşük
14,6956
17:4715,9161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0334
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8976
17:47919,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,53
|Açılış
|: 919,18
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:45
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.097.653
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.591.050
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.031.955
|% 9,64
|
|TIRE
|13,54
|148.074.351
|% 7,12
|
|OLMK
|8,14
|43.826.327
|% -9,96
|
|TDGYO
|7,71
|27.166.788
|% -9,19
|
|MERCN
|13,12
|18.907.337
|% -6,95
|
|NETAS
|18,20
|80.752.721
|% -6,57
|
|RYSAS
|4,91
|13.550.501
|% -6,48
|
|THYAO
|39,88
|7.158.627.163
|% -0,75
|
|GARAN
|14,17
|3.079.088.825
|% -2,21
|
|ASELS
|26,96
|3.035.903.310
|% -5,47
|
|SISE
|17,81
|2.909.240.462
|% -2,57
|
|PETKM
|10,15
|1.894.566.603
|% -5,23
|
|EKGYO
|2,91
|1.649.957.424
|% -6,13
|
|ODAS
|2,43
|1.174.984.700
|% -3,95
|
|TSKB
|1,98
|718.672.163
|% -4,35
|
|YKBNK
|5,09
|1.538.220.371
|% -4,86
|
|HALKB
|5,89
|1.379.094.736
|% -4,85
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7501
|14,7548
|% 0,36
|
|Euro
|15,9011
|15,9102
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,9074
|19,0022
|% -1,00
|
|Frank
|15,3399
|15,4323
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9213
|3,9409
|% 0,32
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-15,98
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|
Seans Raporu
17:45
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17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS