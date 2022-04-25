***HST* *HTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.04.2022 15:23
***HST******HTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HTT, HST]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/05/2022 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon HTT-HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU HST – HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023469
BIST
15:242.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,48
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:2414,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:2415,8789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0427
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:24900,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -15,23
|Açılış
|: 900,33
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
900,00
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ACSEL
|39,20
|35.063.305
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|11.580.163
|% 9,94
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|2.733.828
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,21
|6.025.060
|% -4,68
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,70
|3.533.811.421
|% -0,10
|
|GARAN
|14,98
|2.692.853.794
|% 5,57
|
|SISE
|17,89
|1.723.301.369
|% 0,34
|
|ASELS
|27,14
|1.351.805.344
|% 0,52
|
|AKBNK
|9,30
|1.293.817.264
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,78
|1.000.238.453
|% -0,97
|
|ODAS
|2,54
|665.680.130
|% -0,39
|
|TSKB
|2,02
|475.716.864
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,18
|1.195.633.559
|% 1,57
|
|GARAN
|14,98
|2.692.853.794
|% 5,57
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7652
|14,7712
|% 0,19
|
|Euro
|15,8682
|15,8789
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,7485
|18,8426
|% -0,64
|
|Frank
|15,3965
|15,4892
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9242
|3,9438
|% 0,12
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-36,04
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|-77,00
|
|Tam
|5.997
|6.146
|-76,70
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|-37,10
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-18,55
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,28
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,69
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 43 artarak (% 0.63 ) 2, 783
-
15:39CRFSA
Yüzde 5.98 oranında artışla 38.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 211 adet işlem
-
15:38YAYLA
Yüzde 4.97 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 435, 936 adet işlem
-
15:37DAPGM
Yüzde 7.50 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 670 adet işlem
-
15:36GARAN
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 179, 856 adet işlem