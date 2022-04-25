***HST* *HTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***HST******HTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [HTT, HST]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/05/2022 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon HTT-HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU HST – HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023469BIST