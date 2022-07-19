***HST* *HVS* *HPT* *HSL* *HSA* *HMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.07.2022 17:42
***HST******HVS******HPT******HSL******HSA******HMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HSA, HSL, HST, HPT, HVS, HMS]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 21/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
HSA
HSBC Portföy Değişken Fon
HSBC Portföy Değişken (TL) Fon
HSL
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
HST
HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonu
HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
HPT
HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
HVS
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HMS
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046588
BIST