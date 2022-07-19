***HST* *HVS* *HPT* *HSL* *HSA* *HMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***HST******HVS******HPT******HSL******HSA******HMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [HSA, HSL, HST, HPT, HVS, HMS]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 21/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.Fon KoduEski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıHSAHSBC Portföy Değişken FonHSBC Portföy Değişken (TL) FonHSLHSBC Portföy Para Piyasası FonuHSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSTHSBC Portföy Borçlanma Araçları FonuHSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) FonuHPTHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHVSHSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HMSHSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046588BIST