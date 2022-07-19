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***HST* *HVS* *HPT* *HSL* *HSA* *HMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

19.07.2022 17:42
***HST* *HVS* *HPT* *HSL* *HSA* *HMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***HST******HVS******HPT******HSL******HSA******HMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HSA, HSL, HST, HPT, HVS, HMS]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 21/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
    Fon Kodu
    Eski Fon Ünvanı
    Yeni Fon Ünvanı

    HSA
    HSBC Portföy  Değişken Fon
    HSBC Portföy Değişken (TL) Fon

    HSL
    HSBC Portföy Para  Piyasası Fonu
    HSBC Portföy Para  Piyasası (TL) Fonu

    HST
    HSBC Portföy Borçlanma  Araçları Fonu
    HSBC Portföy Borçlanma  Araçları (TL) Fonu

    HPT
    HSBC Portföy Kısa Vadeli  Borçlanma Araçları Fonu
    HSBC Portföy Kısa Vadeli  Borçlanma Araçları (TL) Fonu

    HVS
    HSBC Portföy Hisse  Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    HSBC Portföy Hisse  Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    HMS
    HSBC Portföy  Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    HSBC Portföy  Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046588


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POLTK 678,80 10.448.901 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.563.694 % 9,99  
TURGG 208,20 19.748.901 % 9,98  
IMASM 63,35 10.108.951 % 9,98  
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Dolar 17,5655 17,5756 % 0,82  
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Sterlin 21,0517 21,1573 % 1,18  
Frank 18,0712 18,1800 % 1,56  
Riyal 4,6644 4,6878 % 0,59  
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17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 1,61  
Altın Gr. 967 967 7,49  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.545 6.613 -11,00  
Yarım 3.189 3.233 0,00  
Çeyrek 1.600 1.616 0,00  
Gümüş.Ons 18,78 18,81 0,10  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,12  
B. Petrol 105 105 -0,90  
Seans Raporu 17:34
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