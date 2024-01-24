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***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.01.2024 16:22
***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/01/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
22/01/2024
Saati
11.00
Adresi
Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No.11/25 Kağıthane - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı başkanlık divanı seçimi 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere divana yetki verilmesi 3. Şirketin sermayesinin artırılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında görüşme yapılması 4. Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/01/2024 tarih 2024/01 sayılı almış olduğu karara uygun olarak  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 22/01/2024 tarihinde, saat: 11:00'da
 Yeşilce Mah. Dalgıç Sokak N11 K:3 Ofis N25 Kağıthane/İstanbul
 
adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242494


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Paladyum 961,43 965,65 % 0,66  
Brent Pet. 79,78 79,78 % 0,66  
Altın Ons 2.019,23 2.019,59 % 0,66  
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