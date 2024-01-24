***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/01/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih22/01/2024Saati11.00AdresiYeşilce Mah. Dalgıç Sok. No.11/25 Kağıthane - İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı başkanlık divanı seçimi 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere divana yetki verilmesi 3. Şirketin sermayesinin artırılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında görüşme yapılması 4. Dilekler ve kapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulunun 03/01/2024 tarih 2024/01 sayılı almış olduğu karara uygun olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 22/01/2024 tarihinde, saat: 11:00'daYeşilce Mah. Dalgıç Sokak N11 K:3 Ofis N25 Kağıthane/İstanbuladresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242494BIST