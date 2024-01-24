***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
24.01.2024 16:22
***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/01/2024
Mevcut Sermaye (TL)
68000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
15068000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
15000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 22.059
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Sermaye Yedekleri hesabında bulunan 15.000.000- TL tutarın, sermaye' ye eklenmesi sureti ile sermaye artırımı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242495
BIST