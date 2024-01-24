***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi03/01/2024Mevcut Sermaye (TL)68000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)15068000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)15000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 22.059Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarSermaye Yedekleri hesabında bulunan 15.000.000- TL tutarın, sermaye' ye eklenmesi sureti ile sermaye artırımı yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242495BIST