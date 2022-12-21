***HSTAS* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
21.12.2022 11:43
***HSTAS******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 35.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088924
BIST
12:065.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,43
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0618,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0619,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0488
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:061.089,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.089,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:06
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.476.510
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,80
|6.761.893
|% -5,36
|
|RYSAS
|23,82
|35.611.305
|% -4,72
|
|RHEAG
|4,29
|2.161.640
|% -4,67
|
|SANEL
|16,21
|2.928.806
|% -4,37
|
|THYAO
|144,20
|3.091.637.061
|% -1,17
|
|AKBNK
|20,74
|2.861.664.050
|% 3,70
|
|VAKBN
|12,80
|2.751.779.197
|% 0,87
|
|SAHOL
|42,80
|2.539.334.276
|% 3,33
|
|ISCTR
|13,10
|2.500.944.954
|% 1,08
|
|VAKBN
|12,80
|2.751.779.197
|% 0,87
|
|EKGYO
|8,15
|1.679.941.399
|% -0,49
|
|YKBNK
|12,37
|2.374.313.940
|% 0,98
|
|ISCTR
|13,10
|2.500.944.954
|% 1,08
|
|ADESE
|2,12
|404.090.051
|% -1,40
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6614
|18,6716
|% 0,11
|
|Euro
|19,8447
|19,8581
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6176
|22,7310
|% -0,10
|
|Frank
|20,0884
|20,2094
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9472
|4,9720
|% 0,06
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,79
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.339
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.565
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,13
|
Seans Raporu
12:06
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-
12:20EUKYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 548, 004 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 04 artarak (% 0.38 ) 5, 872
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, YKBNK
-
12:18XU100
Endeks 5, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 48, 199.00 milyon TL de
-
12:18SNGYO
Yüzde 4.40 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 172, 243 adet işlem