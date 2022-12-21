***HSTAS* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.12.2022 11:44
***HSTAS******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HSTAS
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023
Ek Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 35.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088925
BIST
12:125.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 26,14
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:1218,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:1219,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0452
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:121.089,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.089,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:12
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.609.031
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,60
|6.860.823
|% -5,44
|
|RHEAG
|4,26
|2.588.474
|% -5,33
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|RYSAS
|23,96
|36.265.385
|% -4,16
|
|THYAO
|144,00
|3.148.269.227
|% -1,30
|
|AKBNK
|20,58
|2.933.013.939
|% 2,90
|
|VAKBN
|12,73
|2.822.160.560
|% 0,32
|
|SAHOL
|42,78
|2.619.790.259
|% 3,28
|
|ISCTR
|13,04
|2.569.436.687
|% 0,62
|
|VAKBN
|12,73
|2.822.160.560
|% 0,32
|
|EKGYO
|8,13
|1.738.246.115
|% -0,73
|
|YKBNK
|12,34
|2.453.001.763
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,04
|2.569.436.687
|% 0,62
|
|ADESE
|2,12
|412.388.187
|% -1,40
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6640
|18,6666
|% 0,08
|
|Euro
|19,8380
|19,8545
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6013
|22,7147
|% -0,17
|
|Frank
|20,0815
|20,2024
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,03
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,20
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.342
|7.392
|-5,00
|
|Yarım
|3.567
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|0,31
|