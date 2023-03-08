***HSTAS* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***HSTAS******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [HSTAS]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 35.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı kira sertifikası ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış tertip ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121452BIST