***HSTAS* *NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.03.2023 10:24
***HSTAS******NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 35.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı kira sertifikası ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış tertip ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121452
BIST
12:475.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,18
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:4718,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
12:4719,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:471.105,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.105,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:47
|SDTTR
|101,20
|297.163.123
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.192.877
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.723.724
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.162.016
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.554.940.971
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|232.968.906
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,92
|43.377.077
|% -7,78
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|FLAP
|13,68
|120.919.733
|% -6,62
|
|ASTOR
|51,25
|3.081.019.447
|% 5,15
|
|EREGL
|43,18
|2.276.589.837
|% -2,57
|
|ISCTR
|13,28
|1.660.716.916
|% 2,31
|
|DOAS
|142,20
|1.554.940.971
|% -10,00
|
|THYAO
|140,80
|1.443.816.820
|% -0,14
|
|ISCTR
|13,28
|1.660.716.916
|% 2,31
|
|EKGYO
|8,19
|1.024.030.188
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,81
|1.194.658.538
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,81
|1.390.348.375
|% 1,02
|
|SKBNK
|2,60
|165.837.140
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9342
|18,9430
|% 0,12
|
|Euro
|19,9528
|19,9621
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,3520
|22,4641
|% 0,19
|
|Frank
|20,0174
|20,1380
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0297
|5,0550
|% 0,09
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,02
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,47
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.529
|7.581
|-2,00
|
|Yarım
|3.678
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.855
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|82,99
|82,99
|-0,30
|