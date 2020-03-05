***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
05.03.2020 15:05
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2019 - 31/12/2019 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824534
BIST
16:24112.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.290,32
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
16:246,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,0870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
16:246,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8294
En Düşük
6,7574
16:24323,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,50
|Açılış
|: 323,70
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,99
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.177.376
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.032.147
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|10.793.319
|% 14,91
|
|DGATE
|9,37
|105.358.728
|% 12,89
|
|BURVA
|16,00
|238.042
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,04
|54.296.075
|% -8,71
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|22.141.751
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|THYAO
|11,72
|683.597.127
|% -0,26
|
|ASELS
|30,32
|669.832.825
|% 1,81
|
|GARAN
|10,39
|471.195.805
|% 0,29
|
|ODAS
|2,14
|294.911.613
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,58
|275.125.413
|% 0,78
|
|ODAS
|2,14
|294.911.613
|% 1,90
|
|KARSN
|1,94
|212.039.698
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|275.125.413
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,35
|78.147.328
|% 2,27
|
|THYAO
|11,72
|683.597.127
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8316
|7,8709
|% 0,45
|
|Frank
|6,3649
|6,4032
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6165
|1,6246
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|13,73
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.173
|10,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|9,06
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|4,39
|
|Çeyrek
|516
|528
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,13
|
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