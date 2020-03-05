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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

05.03.2020 18:21
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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
10
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

İstanbul, 28.02.2020          HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA                       KONU:  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı  HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.  HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.  HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.  Ekte yer alan faaliyet raporunun 28.02.2020 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.  Saygılarımızla,  HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi  Burçin OZAN                             Cem ÖKSÜN          Yönetim Kurulu Üyesi                 Genel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824653


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