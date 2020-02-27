***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 1.122.768 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 76.895.428Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 2.040.728 19.711.540 -21.752.268 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 98.237 98.237 98.237 0 0 0 0 0 31.791.509 31.889.746 31.889.746Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.791.509 31.791.509 31.791.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 98.237 98.237 98.237 0 0 0 0 0 0 98.237 98.237Kar Payları13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.757.285 0 -20.757.285 -20.757.285Dönem Sonu Bakiyeler13 7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -13.412 -13.412 -13.412 0 0 0 0 0 33.904.987 33.452.947 33.452.947Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.904.987 33.904.987 33.904.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -13.412 -13.412 -13.412 0 0 0 0 0 0 -13.412 -13.412Kar Payları13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 -25.147.816Dönem Sonu Bakiyeler13 7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 0 0 0 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.536.622 14.168.964Dönem Karı (Zararı)33.904.987 32.004.948Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.158.261 4.935.288Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.367.874 192.427Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.138.166 6.815.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.189.267 6.760.112Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-51.101 55.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.532.561 -11.006.923Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.532.561 -11.006.923Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-86.398 -25.528Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 10.271.180 8.960.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.954.844 -8.778.818Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5.499.841 4.775.091Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.320.027 -14.935.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.802.689 56.125İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.122.716 -14.991.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.243 -1.623İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.028 -951İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.215 -672Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)372 712.213Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler407.881 -430.116İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)349.905 -378.379İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.976 -51.737Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler739.966 1.101.124İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -243.357İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)739.966 1.344.481Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.018.092 28.161.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.530.003 -5.519.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.951.467 -8.473.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-210.253 -1.529.522Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-210.253 -1.529.522Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 -23.253 -1.521.051Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 -187.000 -8.471FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.602.142 -9.569.205Ödenen Temettüler13 -25.147.816 -20.757.285Alınan Faiz14.476.296 11.037.137Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)69.378 150.943YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.724.227 3.070.237Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi86.398 25.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.810.625 3.095.765DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 43.623.645 40.527.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.434.270 43.623.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.763.640 47.852.042 45.384.458Finansal Yatırımlar5 9.712.101 15.211.942 19.987.033Ticari Alacaklar6 35.564.073 37.884.099 23.162.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 6.594.366 4.791.677 4.847.802İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar28.969.707 33.092.422 18.314.229Diğer Alacaklar7 10.092 9.064 8.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 10.092 9.064 8.113Peşin Ödenmiş Giderler12 264.380 281.435 993.588İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler264.380 281.435 993.588Diğer Dönen Varlıklar12 12.938 725 53ARA TOPLAM113.327.224 101.239.307 89.535.276TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR113.327.224 101.239.307 89.535.276DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 4.719.231 1.466.418 354Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 183.683 42.825 171.794Peşin Ödenmiş Giderler12 16.803 120 180İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.803 120 180Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.775.237 1.834.240 1.384.711TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.036.526 4.685.175 2.898.611TOPLAM VARLIKLAR121.363.750 105.924.482 92.433.887KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar765.053 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar765.053 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar765.053 0 0Ticari Borçlar6 7.564.359 5.042.393 5.919.533İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 1.031.136 681.231 1.059.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.533.223 4.361.162 4.859.923Diğer Borçlar7 1.583.535 1.528.373 1.156.565İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.583.535 1.528.373 1.156.565Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 2.097.904 1.840.978 876.935Kısa Vadeli Karşılıklar5.978.525 6.929.549 5.133.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 5.674.145 6.574.068 4.833.213Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 304.380 355.481 300.481Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.349.619 811.477 747.865İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 758.196 393.433 243.357İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler591.423 418.044 504.508ARA TOPLAM19.338.995 16.152.770 13.834.592TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.338.995 16.152.770 13.834.592UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.340.437 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.340.437 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.340.437 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.912.670 1.743.823 1.703.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.912.670 1.743.823 1.703.867TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.253.107 1.743.823 1.703.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.592.102 17.896.593 15.538.459ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.771.648 88.027.889 76.895.428Ödenmiş Sermaye13 7.000.000 7.000.000 7.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 24.784.239 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-569.880 -556.468 -654.705Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-569.880 -556.468 -654.705Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-569.880 -556.468 -654.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.122.768 1.122.768 1.122.768Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.122.768 1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 14.857.592 12.377.810 10.337.082Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 15.671.942 11.508.031 12.553.776Net Dönem Karı veya Zararı33.904.987 31.791.509 21.752.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR96.771.648 88.027.889 76.895.428TOPLAM KAYNAKLAR121.363.750 105.924.482 92.433.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 73.569.847 75.931.731Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -7.043.724 -6.916.649FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.526.123 69.015.082BRÜT KAR (ZARAR)66.526.123 69.015.082Genel Yönetim Giderleri15 -35.168.409 -35.667.926Pazarlama Giderleri15 -3.323.144 -4.405.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 610.077 335.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -802 -1.946ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.643.845 29.275.186Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 16.045.195 11.541.081Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -582.251 -64.558İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)69.378 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.176.167 40.751.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.176.167 40.751.709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.271.180 -8.960.200Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -10.208.394 -9.437.437Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -62.786 477.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.904.987 31.791.509DÖNEM KARI (ZARARI)33.904.987 31.791.509Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.904.987 31.791.509Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 4,84000000 4,54000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.412 98.237Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -17.195 125.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.783 -27.708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.783 -27.708Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.412 98.237TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.891.575 31.889.746Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.891.575 31.889.746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822205BIST