***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889Transferler10 0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -52.238 -52.238 -52.238 0 0 0 0 0 7.123.593 7.071.355 7.071.355Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.123.593 7.123.593 7.123.593Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -52.238 -52.238 -52.238 0 0 0 0 0 0 -52.238 -52.238Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 -25.147.816Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -608.706 -608.706 -608.706 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 7.123.593 69.951.428 69.951.428Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 34.088.097 96.954.758 96.954.758Transferler10 0 0 0 0 0 0 0 0 2.484.561 31.603.536 -34.088.097 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 110.834 110.834 110.834 0 0 0 0 0 12.079.218 12.190.052 12.190.052Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.079.218 12.079.218 12.079.218Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 110.834 110.834 110.834 0 0 0 0 0 0 110.834 110.834Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.195.609 0 -25.195.609 -25.195.609Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -459.046 -459.046 -459.046 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 22.079.869 12.079.218 83.949.201 83.949.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.123.557 -13.641.447Dönem Karı (Zararı)12.079.218 7.123.593Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.256.916 1.389.043Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 315.088 85.583Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.379.261 1.751.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.430.362 1.751.367Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-51.101 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.836.740 -3.768.063Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.836.740 -3.768.063Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-79.563 -215.056Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.478.870 3.535.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.345.167 -3.034.268Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-127.755 -648.607Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.576.193 -15.873.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-906.613 -35.223Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.646.757 -788.340Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler488.255 80.435Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.961.844 14.231.154Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.681.301 5.478.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.515.931 -7.569.720Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.436.516 -11.550.095Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)394.703 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -27.349Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -27.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.844.745 3.769.085Ödenen Temettüler0 0Alınan Faiz1.844.745 3.769.085YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.968.302 -9.899.711Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi79.563 215.056NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.047.865 -9.684.655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.434.270 61.451.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 75.482.135 51.767.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 87.242.739 67.763.640Finansal Yatırımlar5 9.839.856 9.712.101Ticari Alacaklar6 32.987.880 35.564.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 5.435.148 6.594.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.552.732 28.969.707Diğer Alacaklar7 14.073 10.092İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 14.073 10.092Peşin Ödenmiş Giderler1.293.641 264.380Diğer Dönen Varlıklar42.651 12.938ARA TOPLAM131.420.840 113.327.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR131.420.840 113.327.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 4.424.732 4.719.231Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 163.093 183.683Peşin Ödenmiş Giderler634.299 16.803Ertelenmiş Vergi Varlığı13 912.809 1.775.237TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.476.505 8.036.526TOPLAM VARLIKLAR138.897.345 121.363.750KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.722.892 765.053İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.722.892 765.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.722.892 765.053Ticari Borçlar6 13.491.851 7.564.359İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 939.945 1.031.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.551.906 6.533.223Diğer Borçlar7 28.373.090 1.583.535İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 25.195.609 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.177.481 1.583.535Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 3.685.581 2.097.904Kısa Vadeli Karşılıklar2.448.628 5.978.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.199.248 5.674.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar249.380 304.380Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.444.463 1.349.619İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 828.016 758.196İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler616.447 591.423ARA TOPLAM51.166.505 19.338.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.166.505 19.338.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.932.946 3.340.437İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.932.946 3.340.437Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.932.946 3.340.437Uzun Vadeli Karşılıklar1.848.693 1.912.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.848.693 1.912.670TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.781.639 5.253.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.948.144 24.592.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.949.201 96.771.648Ödenmiş Sermaye10 7.000.000 7.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -459.046 -569.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-459.046 -569.880Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-459.046 -569.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.122.768 1.122.768Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.122.768 1.122.768Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 17.342.153 14.857.592Yasal Yedekler17.342.153 14.857.592Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 22.079.869 15.671.942Net Dönem Karı veya Zararı12.079.218 33.904.987TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.949.201 96.771.648TOPLAM KAYNAKLAR138.897.345 121.363.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 25.837.453 19.105.285Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -3.096.040 -1.675.691FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.741.413 17.429.594BRÜT KAR (ZARAR)22.741.413 17.429.594Genel Yönetim Giderleri12 -8.914.391 -10.473.793Pazarlama Giderleri-1.412.730 -858.719Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler487.911 81.224Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-335 -333ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.901.868 6.177.973Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.802.161 4.485.663Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-145.941 -4.831FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.558.088 10.658.805SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.558.088 10.658.805Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.478.870 -3.535.212Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -3.815.799 -2.861.049Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -663.071 -674.163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.079.218 7.123.593DÖNEM KARI (ZARARI)12.079.218 7.123.593Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.079.218 7.123.593Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar110.834 -52.238Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)142.095 -66.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.261 14.733Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-31.261 14.733Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.834 -52.238TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.190.052 7.071.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.190.052 7.071.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850661BIST