***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 104.488 104.488 104.488 0 0 0 0 0 13.806.349 13.910.837 13.910.837Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.806.349 13.806.349 13.806.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 104.488 104.488 104.488 0 0 0 0 0 0 104.488 104.488Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 -25.147.816Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -451.980 -451.980 -451.980 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 13.806.349 76.790.910 76.790.910Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 2.484.561 31.420.426 -33.904.987 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 59.765 59.765 59.765 0 0 0 0 0 22.914.281 22.974.046 22.974.046Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.914.281 22.914.281 22.914.281Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 59.765 59.765 59.765 0 0 0 0 0 0 59.765 59.765Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.195.609 0 -25.195.609 -25.195.609Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -510.115 -510.115 -510.115 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 22.914.281 94.550.085 94.550.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.904.352 10.053.731Dönem Karı (Zararı)22.914.281 13.806.349Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.607.072 1.683.871Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 524.103 597.296Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.262.773 4.073.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.313.874 3.998.805Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-51.101 74.740Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.604.665 -8.287.266Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.604.665 -8.287.266Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-173.709 -254.526Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.598.570 5.554.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.961.595 4.822.251Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-380.276 5.243.509Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.683.583 366.529İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-556.785 -3.447.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.126.798 3.814.175Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.420.303 -27.250İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.761 -1.345İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.418.542 -25.905Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.004.637 -673.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler986.093 399.891İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.041.258 332.037İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-55.165 67.854Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler541.111 -486.844İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -486.844İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)541.111 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.559.758 20.312.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.832.939 -5.269.041Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.034.060 -4.989.699Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)211.593 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -42.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -42.350Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -15.350Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -27.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.614.567 8.218.444Ödenen Temettüler0 0Alınan Faiz3.525.209 8.149.066Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)89.358 69.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.518.919 18.229.825Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi173.709 254.526NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.692.628 18.484.351DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.434.270 43.623.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 71.126.898 62.107.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 80.617.260 67.763.640Finansal Yatırımlar5 10.092.377 9.712.101Ticari Alacaklar6 43.247.656 35.564.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 7.151.151 6.594.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36.096.505 28.969.707Diğer Alacaklar7 3.358.948 10.092İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.853 10.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.347.095 0Peşin Ödenmiş Giderler1.463.532 264.380Diğer Dönen Varlıklar43.370 12.938ARA TOPLAM138.823.143 113.327.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR138.823.143 113.327.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 4.236.308 4.719.231Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 142.503 183.683Peşin Ödenmiş Giderler822.288 16.803Ertelenmiş Vergi Varlığı13 1.129.102 1.775.237TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.671.773 8.036.526TOPLAM VARLIKLAR146.494.916 121.363.750KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.646.790 765.053İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.646.790 765.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.646.790 765.053Ticari Borçlar6 11.721.345 7.564.359İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 2.072.394 1.031.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.648.951 6.533.223Diğer Borçlar7 26.820.984 1.583.535İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 25.195.609 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.625.375 1.583.535Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 3.033.135 2.097.904Kısa Vadeli Karşılıklar3.316.808 5.978.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.067.428 5.674.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar249.380 304.380Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.379.050 1.349.619İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 708.126 758.196İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler670.924 591.423ARA TOPLAM47.918.112 19.338.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.918.112 19.338.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.932.946 3.340.437İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.932.946 3.340.437Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.932.946 3.340.437Uzun Vadeli Karşılıklar2.093.773 1.912.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.093.773 1.912.670TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.026.719 5.253.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.944.831 24.592.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.550.085 96.771.648Ödenmiş Sermaye10 7.000.000 7.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-510.115 -569.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-510.115 -569.880Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-510.115 -569.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.122.768 1.122.768Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 17.342.153 14.857.592Yasal Yedekler17.342.153 14.857.592Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 21.896.759 15.671.942Net Dönem Karı veya Zararı22.914.281 33.904.987TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.550.085 96.771.648TOPLAM KAYNAKLAR146.494.916 121.363.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 49.516.557 33.641.839 23.679.104 14.536.554Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -6.575.716 -2.924.963 -3.479.676 -1.249.272FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.940.841 30.716.876 20.199.428 13.287.282BRÜT KAR (ZARAR)42.940.841 30.716.876 20.199.428 13.287.282Genel Yönetim Giderleri12 -17.109.203 -19.169.933 -8.194.812 -8.696.140Pazarlama Giderleri12 -2.468.626 -1.554.022 -1.055.896 -695.303Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler628.648 443.214 140.737 361.990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-366 -659 -31 -326ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.991.294 10.435.476 11.089.426 4.257.503Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.616.107 9.210.941 2.813.946 4.725.278Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-183.908 -354.624 -37.967 -349.793İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)89.358 69.378 89.358 69.378FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.512.851 19.361.171 13.954.763 8.702.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.512.851 19.361.171 13.954.763 8.702.366Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.598.570 -5.554.822 -3.119.700 -2.019.610Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -6.969.291 -5.218.064 -3.153.492 -2.357.015Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -629.279 -336.758 33.792 337.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.914.281 13.806.349 10.835.063 6.682.756DÖNEM KARI (ZARARI)22.914.281 13.806.349 10.835.063 6.682.756Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.914.281 13.806.349 10.835.063 6.682.756Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar59.765 104.488 -51.069 156.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)76.621 133.959 -65.474 200.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.856 -29.471 14.405 -44.204Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-16.856 -29.471 14.405 -44.204Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.765 104.488 -51.069 156.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.974.046 13.910.837 10.783.994 6.839.482Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.974.046 13.910.837 10.783.994 6.839.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869141BIST