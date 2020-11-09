***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889Transferler2.479.782 29.311.727 -31.791.509Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-170.034 -170.034 -170.034 21.476.888 21.306.854 21.306.854Dönem Karı (Zararı)21.476.888 21.476.888 21.476.888Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-170.034 -170.034 -170.034 -170.034 -170.034Kar Payları10 -25.147.816 -25.147.816 -25.147.816Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -726.502 -726.502 -726.502 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 21.476.888 84.186.927 84.186.927Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648Transferler2.484.561 31.420.426 -33.904.987 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)159.944 159.944 159.944 35.304.632 35.464.576 35.464.576Dönem Karı (Zararı)35.304.632 35.304.632 35.304.632Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)159.944 159.944 159.944 159.944 159.944Kar Payları10 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 409.936 409.936 409.936 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 35.304.632 107.040.615 107.040.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.530.789 1.413.707Dönem Karı (Zararı)35.304.632 21.476.888Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.982.720 1.527.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 867.419 900.013Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.945.416 5.416.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.972.350 5.440.771Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-26.934 -24.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.232.879 -12.525.001Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.232.879 -12.525.001Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-829.112 8.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.231.876 7.727.754Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.057.371 16.113.141Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-602.554 4.650.243Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.706.116 11.436.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.010.451 1.126.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.716.567 10.309.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.040.676 -12.748İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-547 -1.604İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.040.129 -11.144Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.748.351 -349.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler387.671 440.396İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)318.168 251.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.503 188.461Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.652.655 -50.978İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.652.655 -50.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.229.981 39.117.509Ödenen Temettüler0 -25.147.816Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.708.438 -5.091.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.202.347 -7.464.490Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)211.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -149.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -149.850Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -15.350Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -134.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.239.489 12.544.155Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıAlınan Faiz5.150.131 12.474.777Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)89.358 69.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.770.278 13.808.012Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi829.112 -8.110NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.599.390 13.799.902DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.434.270 43.623.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.033.660 57.423.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 89.811.161 67.763.640Finansal Yatırımlar5 10.314.655 9.712.101Ticari Alacaklar6 51.270.189 35.564.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 5.583.915 6.594.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar45.686.274 28.969.707Diğer Alacaklar7 10.639 10.092İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 10.639 10.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler1.407.658 264.380Diğer Dönen Varlıklar12.055 12.938ARA TOPLAM152.826.357 113.327.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR152.826.357 113.327.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 3.913.580 4.719.231Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 121.912 183.683Peşin Ödenmiş Giderler616.437 16.803Ertelenmiş Vergi Varlığı13 1.102.994 1.775.237TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.096.495 8.036.526TOPLAM VARLIKLAR159.922.852 121.363.750KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.527.011 765.053İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.527.011 765.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.527.011 765.053Ticari Borçlar6 10.406.772 7.564.359İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 1.349.304 1.031.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.057.468 6.533.223Diğer Borçlar7 28.324.541 1.583.535İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 25.195.609 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.128.932 1.583.535Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 3.494.863 2.097.904Kısa Vadeli Karşılıklar3.589.208 5.978.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.436.884 5.674.145Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar152.324 304.380Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.551.950 1.349.619İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 979.608 758.196İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler572.342 591.423ARA TOPLAM48.894.345 19.338.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.894.345 19.338.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.932.946 3.340.437İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.932.946 3.340.437Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.932.946 3.340.437Uzun Vadeli Karşılıklar2.054.946 1.912.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.054.946 1.912.670TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.987.892 5.253.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.882.237 24.592.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar107.040.615 96.771.648Ödenmiş Sermaye10 7.000.000 7.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-409.936 -569.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-409.936 -569.880Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -409.936 -569.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.122.768 1.122.768Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)10 1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 17.342.153 14.857.592Yasal Yedekler17.342.153 14.857.592Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 21.896.759 15.671.942Net Dönem Karı veya Zararı35.304.632 33.904.987TOPLAM ÖZKAYNAKLAR107.040.615 96.771.648TOPLAM KAYNAKLAR159.922.852 121.363.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatSatışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 73.449.504 51.044.812 23.932.947 17.402.973Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -10.558.488 -4.487.557 -3.982.772 -1.562.594FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.891.016 46.557.255 19.950.175 15.840.379BRÜT KAR (ZARAR)62.891.016 46.557.255 19.950.175 15.840.379Genel Yönetim Giderleri12 -25.739.402 -28.237.603 -8.630.199 -9.067.670Pazarlama Giderleri-3.531.936 -2.354.762 -1.063.310 -800.740Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler719.620 507.016 90.972 63.802Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-408 -709 -42 -50ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.338.890 16.471.197 10.347.596 6.035.721Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.450.093 13.125.849 5.833.986 3.914.908Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-341.833 -461.782 -157.925 -107.158İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)89.358 69.378 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.536.508 29.204.642 16.023.657 9.843.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.536.508 29.204.642 16.023.657 9.843.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.231.876 -7.727.754 -3.633.306 -2.172.932Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -10.604.746 -7.980.644 -3.635.455 -2.762.580Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -627.130 252.890 2.149 589.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.304.632 21.476.888 12.390.351 7.670.539DÖNEM KARI (ZARARI)35.304.632 21.476.888 12.390.351 7.670.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.304.632 21.476.888 12.390.351 7.670.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar159.944 -170.034 100.179 -274.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)205.057 -217.992 128.436 -351.951Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-45.113 47.958 -28.257 77.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-45.113 47.958 -28.257 77.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.944 -170.034 100.179 -274.522TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.464.576 21.306.854 12.490.530 7.396.017Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35.464.576 21.306.854 12.490.530 7.396.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887110BIST