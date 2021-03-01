***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889Transferler2.479.782 29.311.727 -31.791.509Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.412 -13.412 -13.412 33.904.987 33.891.575 33.891.575Dönem Karı (Zararı)33.904.987 33.904.987 33.904.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.412 -13.412 -13.412 -13.412 -13.412Kar Payları13 -25.147.816 -25.147.816 -25.147.816Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.468 96.771.468Transferler2.484.561 31.420.426 -33.904.987Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)76.687 76.687 76.687 47.610.112 47.686.799 47.686.799Dönem Karı (Zararı)47.610.112 47.610.112 47.610.112Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)76.687 76.687 76.687 76.687 76.687Kar Payları13 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.180.767 3.388.806Dönem Karı (Zararı)47.610.112 33.904.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.709.905 2.158.261Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.062.501 1.367.874Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.418.524 5.138.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.439.323 5.189.267Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-20.799 -51.101Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.901.279 -14.532.561Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.901.279 -14.532.561Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-395.438 -86.398Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 14.525.597 10.271.180Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.006.384 8.954.844Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-209.191 5.499.841Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.501.684 2.320.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-368.578 -1.802.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.133.106 4.122.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-955.820 -13.243İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.165 -1.028İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-954.655 -12.215Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.815.596 372Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.359.949 407.881İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.298.385 349.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)61.564 57.976Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.115.958 739.966İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.115.958 739.966Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.313.633 45.018.092Ödenen Temettüler13 0 -25.147.816Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.730.438 -6.530.003Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.763.962 -9.951.467YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -210.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -210.253Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -23.253Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -187.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.905.914 14.545.674Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıAlınan Faiz7.816.556 14.476.296Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)89.358 69.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.725.147 17.724.227Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi395.438 86.398NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.120.585 17.810.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.434.270 43.623.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.554.855 61.434.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 78.409.632 67.763.640Finansal Yatırımlar5 9.921.292 9.712.101Ticari Alacaklar6 80.277.350 35.564.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 6.962.944 6.594.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar73.314.406 28.969.707Diğer Alacaklar7 11.257 10.092İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 11.257 10.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 1.262.186 264.380Diğer Dönen Varlıklar12 10.418 12.938ARA TOPLAM169.892.135 113.327.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR169.892.135 113.327.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 3.653.801 4.719.231Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 102.772 183.683Peşin Ödenmiş Giderler12 834.593 16.803İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler834.593 16.803Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.330.700 1.775.237TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.263.438 8.036.526TOPLAM VARLIKLAR177.155.573 121.363.750KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.478.419 765.053İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.478.419 765.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.478.419 765.053Ticari Borçlar6 13.454.349 7.564.359İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 2.329.521 1.031.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.124.828 6.533.223Diğer Borçlar7 27.497.352 1.583.535İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.195.609 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.301.743 1.583.535Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 3.434.175 2.097.904Kısa Vadeli Karşılıklar5.260.411 5.978.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.976.902 5.674.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 283.509 304.380Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.572.561 1.349.619İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 1.166.269 758.196İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.406.292 591.423ARA TOPLAM53.697.267 19.338.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.697.267 19.338.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.932.946 3.340.437İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 1.932.946 3.340.437Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.932.946 3.340.437Uzun Vadeli Karşılıklar2.262.522 1.912.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.262.522 1.912.670TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.195.468 5.253.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.892.735 24.592.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar119.262.838 96.771.648Ödenmiş Sermaye13 7.000.000 7.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-493.193 -569.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -493.193 -569.880Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-493.193 -569.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.122.768 1.122.768Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 17.342.153 14.857.592Yasal Yedekler17.342.153 14.857.592Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 21.896.759 15.671.942Net Dönem Karı veya Zararı47.610.112 33.904.987TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.262.838 96.771.648TOPLAM KAYNAKLAR177.155.573 121.363.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 105.863.228 73.569.847Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -16.002.334 -7.043.724FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.860.894 66.526.123BRÜT KAR (ZARAR)89.860.894 66.526.123Genel Yönetim Giderleri15 -37.495.604 -35.168.409Pazarlama Giderleri15 -5.142.510 -3.323.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 815.344 610.077Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -446 -802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.037.678 28.643.845Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 14.462.740 16.045.195Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -454.067 -582.251İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)89.358 69.378FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.135.709 44.176.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.135.709 44.176.167Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.525.597 -10.271.180Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -14.100.232 -10.208.394Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -425.365 -62.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.610.112 33.904.987DÖNEM KARI (ZARARI)47.610.112 33.904.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları47.610.112 33.904.987Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar76.687 -13.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 95.859 -17.195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.172 3.783Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-19.172 3.783Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.687 -13.412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.686.799 33.891.575Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları47.686.799 33.891.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914290BIST