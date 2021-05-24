***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 34.088.097 96.954.758 96.954.758Transferler10 2.484.561 31.603.536 -34.088.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)110.834 110.834 110.834 12.079.218 12.190.052 12.190.052Dönem Karı (Zararı)12.079.218 12.079.218 12.079.218Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)110.834 110.834 110.834 110.834 110.834Kar Payları10 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -459.046 -459.046 -459.046 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 22.079.869 12.079.218 83.949.201 83.949.201Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838Transferler10 3.247.396 44.362.716 -47.610.112Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)77.712 77.712 77.712 10.489.436 10.567.148 10.567.148Dönem Karı (Zararı)10.489.436 10.489.436 10.489.436Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)77.712 77.712 77.712 77.712 77.712Kar Payları10 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -415.481 -415.481 -415.481 1.122.768 1.122.768 1.122.768 20.589.549 33.435.516 10.489.436 97.006.027 97.006.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.778.427 12.123.557Dönem Karı (Zararı)10.489.436 12.079.218Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.932.063 4.256.916Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 298.808 315.088Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.217.951 1.379.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.217.951 1.430.362Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -51.101Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.177.651 -1.836.740Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.177.651 -1.836.740Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-395.438 -79.563Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerKısa Vadeli Karşılıklar3.206.632 5.260.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.923.123 4.976.902Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar283.509 283.509Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.122.547 2.572.561İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 644.570 1.166.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.477.977 1.406.292ARA TOPLAM61.386.739 53.697.267TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.386.739 53.697.267UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.823.988 1.932.946İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.823.988 1.932.946Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.823.988 1.932.946Uzun Vadeli Karşılıklar2.294.589 2.262.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.294.589 2.262.522TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.118.577 4.195.468TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.505.316 57.892.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.006.027 119.262.838Ödenmiş Sermaye10 7.000.000 7.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -415.481 -493.193Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-415.481 -493.193Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-415.481 -493.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.122.768 1.122.768Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 20.589.549 17.342.153Yasal Yedekler20.589.549 17.342.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 33.435.516 21.896.759Net Dönem Karı veya Zararı10.489.436 47.610.112TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.006.027 119.262.838TOPLAM KAYNAKLAR162.511.343 177.155.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 30.182.747 25.837.453Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -6.149.371 -3.096.040FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.033.376 22.741.413BRÜT KAR (ZARAR)24.033.376 22.741.413Genel Yönetim Giderleri12 -13.133.063 -8.914.391Pazarlama Giderleri-1.841.841 -1.412.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler286.275 487.911Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31 -335ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.344.716 12.901.868Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.332.550 3.802.161Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-199.437 -145.941FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.477.829 16.558.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.477.829 16.558.088Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.988.393 -4.478.870Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -3.625.282 -3.815.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -363.111 -663.071SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.489.436 12.079.218DÖNEM KARI (ZARARI)10.489.436 12.079.218Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.489.436 12.079.218Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar77.710 110.834Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97.138 142.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.428 -31.261Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-19.428 -31.261Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.710 110.834TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.567.146 12.190.052Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.567.146 12.190.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937502BIST