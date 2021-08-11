***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2021 15:49
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.954.758
Transferler
2.484.561 31.420.426 -33.904.987
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.765 59.765 59.765 22.914.281 22.974.046 22.974.046
Dönem Karı (Zararı)
22.914.281 22.914.281 22.914.281
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15:451.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,73
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
15:458,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:4510,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0748
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
15:45485,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,72
|Açılış
|: 485,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
485,93
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MARKA
|5,06
|3.106.162
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.193.493
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|12.010.020
|% 9,98
|
|KARYE
|13,06
|92.586.319
|% 9,93
|
|VKING
|6,28
|12.016.716
|% 9,79
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|355.406
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|RODRG
|16,43
|9.895.530
|% -7,90
|
|EDATA
|16,14
|24.274.004
|% -7,77
|
|KRDMD
|8,04
|1.646.480.153
|% 0,37
|
|GARAN
|9,15
|1.010.137.926
|% 0,44
|
|EREGL
|19,43
|879.900.888
|% -1,42
|
|SISE
|8,37
|854.577.723
|% -0,24
|
|GENIL
|16,32
|818.820.270
|% 3,75
|
|KRDMD
|8,04
|1.646.480.153
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,44
|321.237.473
|% -2,01
|
|GARAN
|9,15
|1.010.137.926
|% 0,44
|
|SISE
|8,37
|854.577.723
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,84
|177.369.065
|% -0,54
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6534
|8,6564
|% 0,67
|
|Euro
|10,1625
|10,1745
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,9661
|12,0262
|% 0,98
|
|Frank
|9,3593
|9,4157
|% 0,97
|
|Riyal
|2,3009
|2,3125
|% 0,76
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|16,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,20
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|46,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|42,19
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|20,41
|
|Çeyrek
|775
|793
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,06
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|-1,22
|
Seans Raporu
15:43
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15:55XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 11, 402.00 milyon TL de