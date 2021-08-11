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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2021 15:49



***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.954.758
Transferler
2.484.561 31.420.426 -33.904.987
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.765 59.765 59.765 22.914.281 22.974.046 22.974.046
Dönem Karı (Zararı)
22.914.281 22.914.281 22.914.281
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
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BIST En Aktif Hisseler15:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.106.162 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.193.493 % 9,99  
DERIM 10,58 12.010.020 % 9,98  
KARYE 13,06 92.586.319 % 9,93  
VKING 6,28 12.016.716 % 9,79  
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15:43 Alış Satış %  
Dolar 8,6534 8,6564 % 0,67  
Euro 10,1625 10,1745 % 0,80  
Sterlin 11,9661 12,0262 % 0,98  
Frank 9,3593 9,4157 % 0,97  
Riyal 2,3009 2,3125 % 0,76  
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15:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.746 16,53  
Altın Gr. 484 484 6,20  
Cumhuriyet 3.215 3.264 46,00  
Tam 3.197 3.277 42,19  
Yarım 1.545 1.585 20,41  
Çeyrek 775 793 10,21  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 0,14  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,06  
B. Petrol 69,41 69,41 -1,22  
Seans Raporu 15:43
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