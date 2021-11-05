***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648Transferler2.484.561 31.420.426 -33.904.987 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)159.944 159.944 159.944 35.304.632 35.464.576 35.464.576Dönem Karı (Zararı)35.304.632 35.304.632 35.304.632Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)159.944 159.944 159.944 159.944 159.944Kar Payları10 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -409.936 -409.936 -409.936 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 35.304.632 107.040.615 107.040.615Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838Transferler3.247.396 44.362.716 -47.610.112Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)286.070 286.070 286.070 27.912.199 28.198.269 28.198.269Dönem Karı (Zararı)27.912.199 27.912.199 27.912.199Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)286.070 286.070 286.070 286.070 286.070Sermaye Arttırımı5.000.000 -5.000.000Kar Payları10 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 24.784.239 -207.123 -207.123 -207.123 1.122.768 1.122.768 1.122.768 15.589.549 33.435.516 27.912.199 114.637.148 114.637.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.500.684 13.530.789Dönem Karı (Zararı)27.912.199 35.304.632Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.388.575 8.982.720Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 817.254 867.419Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.359.178 2.945.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.389.592 2.972.350Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-30.414 -26.934Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.499.386 -5.232.879Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-13.499.386 -5.232.879Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-200.063 -829.112Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.911.592 11.231.876İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.254.888 -15.057.371Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)699.116 -602.554Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.241.083 -15.706.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.778.439 1.010.451İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.019.522 -16.716.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-843.604 -1.040.676İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.518 -547İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-839.086 -1.040.129Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)847.501 -1.748.351Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.029.207 387.671İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.103.343 318.168İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.136 69.503Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.660.001 3.652.655İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.660.001 3.652.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları44.555.662 29.229.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.641.031 -6.708.438Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.413.947 -9.202.347Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 211.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-113.740 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.740 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.740 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.790.926 5.239.489Ödenen Temettüler-25.195.609 0Alınan Faiz13.205.044 5.150.131Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)199.639 89.358YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.596.018 18.770.278Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi200.064 829.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.796.082 19.599.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.554.855 61.434.270DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.350.937 81.033.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 93.085.304 78.409.632Finansal Yatırımlar5 9.222.176 9.921.292Ticari Alacaklar6 67.036.267 80.277.350İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 12.741.383 6.962.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar54.294.884 73.314.406Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 15.775 11.257İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 15.775 11.257İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler892.991 1.262.186Diğer Dönen Varlıklar505 10.418ARA TOPLAM170.253.018 169.892.135TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR170.253.018 169.892.135DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 3.745.677 3.653.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 156.380 102.772Peşin Ödenmiş Giderler356.287 834.593İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler356.287 834.593Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.203.681 1.330.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.803.597 7.263.438TOPLAM VARLIKLAR178.056.615 177.155.573KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.852.516 1.478.419İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.852.516 1.478.419Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.852.516 1.478.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 9.210.030 13.454.349İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 1.226.178 2.329.521İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.983.852 11.124.828Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 34.577.999 27.497.352İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 32.823.959 25.195.609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.754.040 2.301.743Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 3.540.046 3.434.175Kısa Vadeli Karşılıklar7.653.924 5.260.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.400.829 4.976.902Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar253.095 283.509Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.600.480 2.572.561İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.274.405 1.166.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.326.075 1.406.292ARA TOPLAM59.434.995 53.697.267TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.434.995 53.697.267UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.729.538 1.932.946İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.729.538 1.932.946Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.729.538 1.932.946İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.254.934 2.262.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.254.934 2.262.522Genel KarşılıklarMuhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest KarşılıklarSigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Uzun Vadeli KarşılıklarTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.984.472 4.195.468TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.419.467 57.892.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.637.148 119.262.838Ödenmiş Sermaye10 12.000.000 7.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -207.123 -493.193Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-207.123 -493.193Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-207.123 -493.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.122.768 1.122.768Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 15.589.549 17.342.153Yasal Yedekler15.589.549 17.342.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 33.435.516 21.896.759Net Dönem Karı veya Zararı27.912.199 47.610.112Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR114.637.148 119.262.838TOPLAM KAYNAKLAR178.056.615 177.155.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 74.266.723 73.449.504 21.002.862 23.932.947Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -10.902.870 -10.558.488 -1.701.407 -3.982.772FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.363.853 62.891.016 19.301.455 19.950.175BRÜT KAR (ZARAR)63.363.853 62.891.016 19.301.455 19.950.175Genel Yönetim Giderleri12 -36.398.939 -25.739.402 -11.031.001 -8.630.199Pazarlama Giderleri-4.098.258 -3.531.936 -1.009.585 -1.063.310Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.651.999 719.620 93.938 90.972Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-504 -408 -153 -42ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.518.151 34.338.890 7.354.654 10.347.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.646.763 12.450.093 4.927.105 5.833.986Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-540.762 -341.833 -167.884 -157.925İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)199.639 89.358 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.823.791 46.536.508 12.113.875 16.023.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.823.791 46.536.508 12.113.875 16.023.657Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.911.592 -11.231.876 -3.288.514 -3.633.306Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -11.856.089 -10.604.746 -3.545.419 -3.635.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 944.497 -627.130 256.905 2.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.912.199 35.304.632 8.825.361 12.390.351DÖNEM KARI (ZARARI)27.912.199 35.304.632 8.825.361 12.390.351Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.912.199 35.304.632 8.825.361 12.390.351Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar286.068 159.944 -6.910 100.179Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)357.585 205.057 -8.638 128.436Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-71.517 -45.113 1.728 -28.257Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-71.517 -45.113 1.728 -28.257Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)286.068 159.944 -6.910 100.179TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.198.267 35.464.576 8.818.451 12.490.530Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.198.267 35.464.576 8.818.451 12.490.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975118BIST