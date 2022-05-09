***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838Transferler10 3.247.396 44.362.716 -47.610.112Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)77.712 77.712 77.712 10.489.436 10.567.148 10.567.148Dönem Karı (Zararı)10.489.436 10.489.436 10.489.436Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)77.712 77.712 77.712 77.712 77.712Kar Payları10 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -415.481 -415.481 -415.481 1.122.768 1.122.768 1.122.768 20.589.549 33.435.516 10.489.436 97.006.027 97.006.027Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 24.784.239 -309.017 -309.017 -309.017 1.122.768 1.122.768 1.122.768 15.589.549 33.435.516 49.620.488 136.243.543 136.243.543Transferler2.940.000 46.680.488 -49.620.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-676.643 -676.643 -676.643 11.608.949 10.932.306 10.932.306Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-676.643 -676.643 -676.643 11.608.949 10.932.306 10.932.306Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 24.784.239 -985.660 -985.660 -985.660 1.122.768 1.122.768 1.122.768 18.529.549 60.116.004 11.608.949 127.175.849 127.175.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.394.480 33.778.427Dönem Karı (Zararı)11.608.949 10.489.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.608.960 1.932.063Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 313.815 298.808Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.746.505 2.217.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.746.505 2.217.951Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.958.890 -4.177.651Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.958.890 -4.177.651Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-165.985 -395.438Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.673.515 3.988.393Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.144.244 43.368.825Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-536.974 320.772Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.730.655 52.121.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.111 -566.595Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.610.894 79.659Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-302.033 -206.560Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.893.601 -8.379.967Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.362.153 55.790.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.753.218 -5.726.763Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.214.455 -16.285.134Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-485.619 -712.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-485.619 -712.923Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-485.619 -712.923FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.015.232 -21.181.923Ödenen Temettüler0 -25.195.609Alınan Faiz4.015.232 4.013.686YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.924.093 11.883.581Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi165.985 395.438NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.090.078 12.279.019DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.028.842 67.554.855DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 75.118.920 79.833.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 87.683.345 77.113.251Finansal Yatırımlar5 10.023.648 9.486.674Ticari Alacaklar6 82.643.712 87.374.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 14.028.765 15.868.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar68.614.947 71.506.190Diğer Alacaklar7 36.872 15.656İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 36.872 15.656Peşin Ödenmiş Giderler2.153.059 467.791Diğer Dönen Varlıklar9.997 1.104ARA TOPLAM182.550.633 174.458.843TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR182.550.633 174.458.843DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 3.264.075 3.510.391Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 741.579 323.458Peşin Ödenmiş Giderler1.557.702 632.076Ertelenmiş Vergi Varlığı13 944.442 3.056.452TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.849.370 8.863.949TOPLAM VARLIKLAR190.400.003 183.322.792KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.699.867 1.790.752İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.699.867 1.790.752Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.699.867 1.790.752Ticari Borçlar6 15.146.015 13.911.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 2.252.755 2.689.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.893.260 11.222.305Diğer Borçlar7 28.292.150 4.752.357İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 20.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.292.150 4.752.357Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 5.309.297 6.214.455Kısa Vadeli Karşılıklar4.310.827 12.144.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.981.486 11.856.714Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar329.341 287.366Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.049.230 3.895.745İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.332.832 1.857.601İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.716.398 2.038.144ARA TOPLAM58.807.386 42.709.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.807.386 42.709.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.165.570 1.866.714İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.165.570 1.866.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.165.570 1.866.714Uzun Vadeli Karşılıklar3.251.198 2.503.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.251.198 2.503.456TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.416.768 4.370.170TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.224.154 47.079.249ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.175.849 136.243.543Ödenmiş Sermaye10 12.000.000 12.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -985.660 -309.017Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-985.660 -309.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-985.660 -309.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.122.768 1.122.768Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.122.768 1.122.768Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 18.529.549 15.589.549Yasal Yedekler18.529.549 15.589.549Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 60.116.004 33.435.516Net Dönem Karı veya Zararı11.608.949 49.620.488TOPLAM ÖZKAYNAKLAR127.175.849 136.243.543TOPLAM KAYNAKLAR190.400.003 183.322.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 38.043.942 30.182.747Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -5.192.389 -6.149.371FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.851.553 24.033.376BRÜT KAR (ZARAR)32.851.553 24.033.376Genel Yönetim Giderleri12 -18.157.492 -13.133.063Pazarlama Giderleri-2.203.789 -1.841.841Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler742.432 286.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-115 -31ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.232.589 9.344.716Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.228.012 5.332.550Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-178.137 -199.437FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.282.464 14.477.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.282.464 14.477.829Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.673.515 -3.988.393Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -5.392.343 -3.625.282Ertel