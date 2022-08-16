***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 17.342.153 23.019.527 47.610.112 119.262.838 119.262.838Transferler3.247.396 44.362.716 -47.610.112Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)292.978 292.978 292.978 19.086.838 19.379.816 19.379.816Dönem Karı (Zararı)19.086.838 19.086.838 19.086.838Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)292.978 292.978 292.978 292.978 292.978Sermaye Arttırımı5.000.000 -5.000.000Kar Payları12 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 24.784.239 -200.215 -200.215 -200.215 15.589.549 34.558.284 19.086.838 105.818.695 105.818.695Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 24.784.239 -309.017 -309.017 -309.017 15.589.549 34.558.284 49.620.488 136.243.543 136.243.543Transferler2.940.000 46.680.488 -49.620.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-316.878 -316.878 -316.878 23.861.656 23.544.778 23.544.778Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-316.878 -316.878 -316.878 23.861.656 23.544.778 23.544.778Sermaye Arttırımı5.000.000Kar Payları12 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 24.784.239 -625.895 -625.895 -625.895 18.529.549 61.238.772 23.861.656 139.788.321 139.788.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.013.850 35.006.780Dönem Karı (Zararı)24.138.864 19.086.838Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.504.615 4.852.203Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 642.205 545.691Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.356.921 5.579.436Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.216.818 5.549.335Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.103 30.101Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.778.536 -8.716.192Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.778.536 -8.716.192Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-370.923 -179.810Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.654.948 7.623.078İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.988.816 21.391.409Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)9.486.674 1.077.371Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.895.118 21.977.191İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.413.440 -2.712.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.481.678 24.689.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.139.276 219.527İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.879 -9.045İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.149.155 228.572Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.984.910 457.405Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler154.707 -672.466İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-100.134 -640.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)254.841 -32.410Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-423.497 -1.667.619İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-423.497 -1.667.619Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.632.295 45.330.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.895.673 -4.454.515Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.722.772 -5.869.155Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-485.619 -1.140.294Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-485.619 -1.140.294Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-485.619 -1.140.294FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.838.269 -16.623.532Ödenen Temettüler0 -25.195.609Alınan Faiz7.579.537 8.372.438Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)258.732 199.639YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.366.500 17.242.954Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi370.923 179.809NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.737.423 17.422.763DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.028.842 67.554.855DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ100.766.265 84.977.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 112.936.875 77.113.251Finansal Yatırımlar5 0 9.486.674Ticari Alacaklar6 80.479.249 87.374.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 14.454.737 15.868.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 66.024.512 71.506.190Diğer Alacaklar1.098.252 15.656İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.777 15.656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17 1.092.475Peşin Ödenmiş Giderler1.527.074 467.791Diğer Dönen Varlıklar57.783 1.104ARA TOPLAM196.099.233 174.458.843TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR196.099.233 174.458.843DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.341.572 1.341.572Maddi Duran Varlıklar8 7.180 10.068Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.008.668 3.500.323Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 661.415 323.458Peşin Ödenmiş Giderler1.557.703 632.076Ertelenmiş Vergi Varlığı8.538.368 8.863.949TOPLAM VARLIKLAR204.637.601 183.322.792KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.678.696 1.790.752İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.678.696 1.790.752Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.678.696 1.790.752Ticari Borçlar6 15.212.331 13.911.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 2.589.251 2.689.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.623.080 11.222.305Diğer Borçlar7 23.601.186 4.752.357İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 20.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.601.186 4.752.357Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 5.853.980 6.214.455Kısa Vadeli Karşılıklar8.848.257 12.144.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 8.437.714 11.856.714Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar410.543 287.366Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.352.182 3.895.745İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.568.140 1.857.601İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.784.042 2.038.144ARA TOPLAM60.546.632 42.709.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.546.632 42.709.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.216.113 1.866.714İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.216.113 1.866.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.216.113 1.866.714Uzun Vadeli Karşılıklar11 3.086.535 2.503.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 3.086.535 2.503.456TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.302.648 4.370.170TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.849.280 47.079.249ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar139.788.321 136.243.543Ödenmiş Sermaye12 12.000.000 12.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 24.784.239 24.784.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -903.103 -309.017Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-903.103 -309.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-903.103 -309.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 18.529.549 15.589.549Yasal Yedekler18.529.549 15.589.549Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.238.772 34.558.284Net Dönem Karı veya Zararı24.138.864 49.620.488TOPLAM ÖZKAYNAKLAR139.788.321 136.243.543TOPLAM KAYNAKLAR204.637.601 183.322.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 79.923.996 53.263.861 41.880.054 23.081.114Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -11.997.051 -9.201.463 -6.804.662 -3.052.092FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.926.945 44.062.398 35.075.392 20.029.022BRÜT KAR (ZARAR)67.926.945 44.062.398 35.075.392 20.029.022Genel Yönetim Giderleri14 -39.938.467 -25.367.938 -21.780.975 -12.234.874Pazarlama Giderleri14 -4.258.839 -3.088.673 -2.055.050 -1.246.832Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.040.090 1.558.061 297.658 1.271.786Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-245 -351 -130 -320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.769.484 17.163.497 11.536.895 7.818.782Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.043.341 9.719.658 5.815.329 4.387.107Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-277.745 -372.878 -99.608 -173.441İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)258.732 199.639 258.732 199.639FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.793.812 26.709.916 17.511.348 12.232.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.793.812 26.709.916 17.511.348 12.232.087Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.654.948 -7.623.078 -4.981.433 -3.634.685Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -11.362.296 -8.310.670 -5.969.953 -4.685.388Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -1.292.652 687.592 988.520 1.050.703SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.138.864 19.086.838 12.529.915 8.597.402DÖNEM KARI (ZARARI)24.138.864 19.086.838 12.529.915 8.597.402Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.138.864 19.086.838 12.529.915 8.597.402Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-594.086 292.978 82.557 215.268Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-792.115 366.223 53.689 269.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler198.029 -73.245 28.868 -53.817Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi198.029 -73.245 28.868 -53.817Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-594.086 292.978 82.557 215.268TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.544.778 19.379.816 12.612.472 8.812.670Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.544.778 19.379.816 12.612.472 8.812.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056056BIST