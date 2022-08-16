***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:58
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 17.342.153 23.019.527 47.610.112 119.262.838 119.262.838
Transferler
3.247.396 44.362.716 -47.610.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
292.978 292.978 292.978 19.086.838 19.379.816 19.379.816
Dönem Karı (Zararı)
19.086.838 19.086.838 19.086.838
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
292.978 292.978 292.978 292.978 292.978
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000
Kar Payları
12 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 24.784.239 -200.215 -200.215 -200.215 15.589.549 34.558.284 19.086.838 105.818.695 105.818.695
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -309.017 -309.017 -309.017 15.589.549 34.558.284 49.620.488 136.243.543 136.243.543
Transferler
2.940.000 46.680.488 -49.620.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-316.878 -316.878 -316.878 23.861.656 23.544.778 23.544.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-316.878 -316.878 -316.878 23.861.656 23.544.778 23.544.778
Sermaye Arttırımı
5.000.000
Kar Payları
12 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 24.784.239 -625.895 -625.895 -625.895 18.529.549 61.238.772 23.861.656 139.788.321 139.788.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.013.850 35.006.780
Dönem Karı (Zararı)
24.138.864 19.086.838
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.504.615 4.852.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 642.205 545.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.356.921 5.579.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.216.818 5.549.335
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.103 30.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.778.536 -8.716.192
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.778.536 -8.716.192
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-370.923 -179.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.654.948 7.623.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.988.816 21.391.409
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
9.486.674 1.077.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.895.118 21.977.191
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.413.440 -2.712.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.481.678 24.689.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.139.276 219.527
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.879 -9.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.149.155 228.572
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.984.910 457.405
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.707 -672.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.134 -640.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
254.841 -32.410
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-423.497 -1.667.619
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-423.497 -1.667.619
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.632.295 45.330.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.895.673 -4.454.515
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.722.772 -5.869.155
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-485.619 -1.140.294
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-485.619 -1.140.294
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-485.619 -1.140.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.838.269 -16.623.532
Ödenen Temettüler
0 -25.195.609
Alınan Faiz
7.579.537 8.372.438
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
258.732 199.639
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.366.500 17.242.954
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
370.923 179.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.737.423 17.422.763
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.028.842 67.554.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.766.265 84.977.618
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 112.936.875 77.113.251
Finansal Yatırımlar
5 0 9.486.674
Ticari Alacaklar
6 80.479.249 87.374.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 14.454.737 15.868.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 66.024.512 71.506.190
Diğer Alacaklar
1.098.252 15.656
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.777 15.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17 1.092.475
Peşin Ödenmiş Giderler
1.527.074 467.791
Diğer Dönen Varlıklar
57.783 1.104
ARA TOPLAM
196.099.233 174.458.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.099.233 174.458.843
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 7.180 10.068
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.008.668 3.500.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 661.415 323.458
Peşin Ödenmiş Giderler
1.557.703 632.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.538.368 8.863.949
TOPLAM VARLIKLAR
204.637.601 183.322.792
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.678.696 1.790.752
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.678.696 1.790.752
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.678.696 1.790.752
Ticari Borçlar
6 15.212.331 13.911.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 2.589.251 2.689.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.623.080 11.222.305
Diğer Borçlar
7 23.601.186 4.752.357
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 20.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.601.186 4.752.357
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.853.980 6.214.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.848.257 12.144.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 8.437.714 11.856.714
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
410.543 287.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.352.182 3.895.745
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.568.140 1.857.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.784.042 2.038.144
ARA TOPLAM
60.546.632 42.709.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.546.632 42.709.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.216.113 1.866.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.216.113 1.866.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.216.113 1.866.714
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.086.535 2.503.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.086.535 2.503.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.302.648 4.370.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.849.280 47.079.249
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.788.321 136.243.543
Ödenmiş Sermaye
12 12.000.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -903.103 -309.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-903.103 -309.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-903.103 -309.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 18.529.549 15.589.549
Yasal Yedekler
18.529.549 15.589.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.238.772 34.558.284
Net Dönem Karı veya Zararı
24.138.864 49.620.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.788.321 136.243.543
TOPLAM KAYNAKLAR
204.637.601 183.322.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 79.923.996 53.263.861 41.880.054 23.081.114
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -11.997.051 -9.201.463 -6.804.662 -3.052.092
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.926.945 44.062.398 35.075.392 20.029.022
BRÜT KAR (ZARAR)
67.926.945 44.062.398 35.075.392 20.029.022
Genel Yönetim Giderleri
14 -39.938.467 -25.367.938 -21.780.975 -12.234.874
Pazarlama Giderleri
14 -4.258.839 -3.088.673 -2.055.050 -1.246.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.040.090 1.558.061 297.658 1.271.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-245 -351 -130 -320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.769.484 17.163.497 11.536.895 7.818.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.043.341 9.719.658 5.815.329 4.387.107
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-277.745 -372.878 -99.608 -173.441
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
258.732 199.639 258.732 199.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.793.812 26.709.916 17.511.348 12.232.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.793.812 26.709.916 17.511.348 12.232.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.654.948 -7.623.078 -4.981.433 -3.634.685
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -11.362.296 -8.310.670 -5.969.953 -4.685.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.292.652 687.592 988.520 1.050.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.138.864 19.086.838 12.529.915 8.597.402
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.138.864 19.086.838 12.529.915 8.597.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.138.864 19.086.838 12.529.915 8.597.402
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-594.086 292.978 82.557 215.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-792.115 366.223 53.689 269.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
198.029 -73.245 28.868 -53.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
198.029 -73.245 28.868 -53.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-594.086 292.978 82.557 215.268
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.544.778 19.379.816 12.612.472 8.812.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.544.778 19.379.816 12.612.472 8.812.670
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056056
BIST