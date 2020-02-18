***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2020 11:48
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4. GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Ekteki tablo, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819828
BIST
13:23120.112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -679,63
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
13:236,0691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
13:236,5744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
13:23309,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,63
|Açılış
|: 309,99
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|12,34
|36.147.406
|% 16,42
|
|TSPOR
|6,31
|296.855.389
|% 12,88
|
|YKGYO
|4,05
|179.926.776
|% 11,88
|
|HALKS
|2,75
|140.055
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|23.034
|% 9,75
|
|HUBVC
|35,48
|64.314.219
|% -10,36
|
|ARDYZ
|14,27
|14.444.227
|% -9,74
|
|ETILR
|2,04
|71.445
|% -9,73
|
|RAYSG
|4,28
|5.361.596
|% -8,94
|
|ORMA
|4,36
|43.168
|% -8,21
|
|GSRAY
|3,55
|1.004.635.859
|% 2,90
|
|THYAO
|15,04
|960.507.815
|% -1,64
|
|ASELS
|29,44
|862.966.556
|% 1,73
|
|ODAS
|2,33
|391.639.884
|% -1,27
|
|TSPOR
|6,31
|296.855.389
|% 12,88
|
|GSRAY
|3,55
|1.004.635.859
|% 2,90
|
|ODAS
|2,33
|391.639.884
|% -1,27
|
|ISGYO
|2,04
|278.150.248
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,65
|214.933.245
|% -0,60
|
|GUSGR
|2,97
|270.144.126
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8791
|7,9186
|% 0,54
|
|Frank
|6,1646
|6,2017
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6136
|1,6217
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,18
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,06
|
|Yarım
|988
|1.013
|7,28
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,70
|56,70
|-0,97
|