***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni4. GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarEkteki tablo, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819828BIST