***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.02.2021 12:14
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Dördüncü Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Ekteki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911015
BIST
12:301.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.561
En Düşük
1.550
12:306,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
12:308,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
12:30397,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,67
|Açılış
|: 397,16
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler12:30
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|TMPOL
|21,06
|22.379.652
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.594.672
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|305.380.440
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|33.188.299
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,25
|1.283.392.907
|% 6,93
|
|KOZAL
|147,30
|1.075.348.945
|% -3,16
|
|GUBRF
|82,30
|1.010.719.598
|% 7,58
|
|GARAN
|9,23
|502.630.219
|% -1,07
|
|PETKM
|5,17
|457.039.101
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,48
|192.841.458
|% -0,67
|
|IHLAS
|1,14
|118.498.894
|% -1,72
|
|ODAS
|3,99
|403.059.450
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,44
|228.216.431
|% -0,81
|
|PETKM
|5,17
|457.039.101
|% 1,17
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9665
|6,9721
|% 0,11
|
|Euro
|8,4564
|8,4624
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7129
|9,7616
|% -0,02
|
|Frank
|7,7576
|7,8044
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8508
|1,8601
|% -0,13
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,19
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.628
|2.694
|-10,09
|
|Yarım
|1.270
|1.303
|-4,89
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-0,65
|