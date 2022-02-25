***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 15:37
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4. GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Ekteki tablo, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004505
BIST
16:541.955
En Yüksek
|Değişim
|: 5,62%
|| 104,06
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:5413,8810
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1420
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:5415,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,2008
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:54840,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -14,57
|Açılış
|: 840,73
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TIRE
|9,46
|27.991.235
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|16.302.924
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|167.202.691
|% -3,26
|
|ARMDA
|61,95
|3.331.422
|% -2,36
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,94
|8.197.393
|% -1,55
|
|THYAO
|27,34
|6.007.259.125
|% 8,15
|
|EREGL
|30,92
|2.646.741.075
|% 6,33
|
|KRDMD
|11,39
|1.475.650.231
|% 7,96
|
|GARAN
|11,40
|1.422.259.595
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,67
|1.080.240.368
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.080.240.368
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,06
|592.006.241
|% 3,52
|
|THYAO
|27,34
|6.007.259.125
|% 8,15
|
|KLGYO
|0,89
|167.202.691
|% -3,26
|
|HUNER
|2,79
|428.173.769
|% 4,89
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8612
|13,8810
|% -1,01
|
|Euro
|15,6324
|15,6447
|% -1,27
|
|Sterlin
|18,4887
|18,5814
|% -1,20
|
|Frank
|14,8888
|14,9785
|% -1,33
|
|Riyal
|3,6818
|3,7003
|% -1,15
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-7,63
|
|Altın Gr.
|841
|842
|-13,69
|
|Cumhuriyet
|5.614
|5.699
|-471,00
|
|Tam
|5.586
|5.732
|-474,48
|
|Yarım
|2.700
|2.773
|-229,52
|
|Çeyrek
|1.354
|1.386
|-114,76
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-0,90
|
Seans Raporu
16:54
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17:09ALARK
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