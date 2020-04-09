***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiİBRAHİM NAMIK AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiCAMILLE MICHEL EL ASMAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiANTHONY CHARLES WENSLEY WRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSEMA SERBEST Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiBURÇİN OZAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiUMUT PASİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiGEORGES CATTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSEMA ÇETİNKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiCEM ÖKSÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSüleyman Selim Kervancı Yönetim Kurulu Başkanıİbrahim Namık Aksel Yönetim Kurulu Başkan VekiliCamille Michel El Asmar Yönetim Kurulu ÜyesiSema Serbest Yönetim Kurulu ÜyesiBurçin Ozan Yönetim Kurulu ÜyesiUmut Pasin Yönetim Kurulu ÜyesiCem Öksün Yönetim Kurulu ÜyesiSema Çetinkaya Yönetim Kurulu ÜyesiAnthony Charles Wensley WRIGHT Yönetim Kurulu ÜyesiGeorges Cattan Yönetim Kurulu ÜyesiTunç Ural Satış DirektörüEbru Güner Birim YöneticisiLevent Güllü Kıdemli Birim YöneticisiHüseyin Zavalsız Birim YöneticisiSelin Kosa Birim YöneticisiTeoman Asım Aker Birim YöneticisiMeryem Topkar Yönetici YardımcısıEmine Ulaba Birim YöneticisiCenk Orçan Grup BaşkanıBülent Yurdagül Grup BaşkanıNihal Sepit Yönetici YardımcısıEsra Kara Yönetici YardımcısıÖzkan Ceylan Birim YöneticisiMustafa Anıl Yönetici YardımcısıÇiğdem Aktan Yönetici YardımcısıHasan Bingöl UzmanMerve Büyükbayram UzmanErdem Rahimi Teftiş YöneticisiBurak Özman Yönetici YardımcısıAhmet Cihan Saraoğlu Direktör Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836834BIST