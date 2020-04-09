***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2020 11:38
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
İBRAHİM NAMIK AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
CAMILLE MICHEL EL ASMAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ANTHONY CHARLES WENSLEY WRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEMA SERBEST Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BURÇİN OZAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
UMUT PASİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
GEORGES CATTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEMA ÇETİNKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
CEM ÖKSÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Süleyman Selim Kervancı Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namık Aksel Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Camille Michel El Asmar Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Serbest Yönetim Kurulu Üyesi
Burçin Ozan Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Pasin Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Charles Wensley WRIGHT Yönetim Kurulu Üyesi
Georges Cattan Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Ural Satış Direktörü
Ebru Güner Birim Yöneticisi
Levent Güllü Kıdemli Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalsız Birim Yöneticisi
Selin Kosa Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker Birim Yöneticisi
Meryem Topkar Yönetici Yardımcısı
Emine Ulaba Birim Yöneticisi
Cenk Orçan Grup Başkanı
Bülent Yurdagül Grup Başkanı
Nihal Sepit Yönetici Yardımcısı
Esra Kara Yönetici Yardımcısı
Özkan Ceylan Birim Yöneticisi
Mustafa Anıl Yönetici Yardımcısı
Çiğdem Aktan Yönetici Yardımcısı
Hasan Bingöl Uzman
Merve Büyükbayram Uzman
Erdem Rahimi Teftiş Yöneticisi
Burak Özman Yönetici Yardımcısı
Ahmet Cihan Saraoğlu Direktör Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836834
BIST