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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2021 16:19



***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Süleyman Selim Kervancı Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namık Aksel Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Camille Michel El Asmar Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Serbest Yönetim Kurulu Üyesi
Burçin Ozan Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Charles Wensley WRIGHT Yönetim Kurulu Üyesi
Georges Cattan Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Ural Satış Direktörü
Ebru Güner Birim Yöneticisi
Levent Güllü Kıdemli Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalsız Birim Yöneticisi
Selin Kosa Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker Birim Yöneticisi
Meryem Topkar Yönetici Yardımcısı
Emine Ulaba Birim Yöneticisi
Cenk Orçan Grup Başkanı
Bülent Yurdagül Grup Başkanı
Nihal Sepit Yönetici Yardımcısı
Esra Kara Yönetici Yardımcısı
Özkan Ceylan Birim Yöneticisi
Çiğdem Aktan Yönetici Yardımcısı
Hasan Bingöl Uzman
Merve Büyükbayram Uzman
Erdem Rahimi Teftiş Yöneticisi
Burak Özman Yönetici Yardımcısı
Ahmet Cihan Saraoğlu Direktör Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909089


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler17:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 29,92 18.040.314 % 10,00  
YESIL 220,20 17.538.309 % 9,99  
IDGYO 9,47 5.967.421 % 9,99  
NIBAS 31,06 31.165.176 % 9,99  
FMIZP 206,00 464.602.839 % 9,98  
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17:31 Alış Satış %  
Dolar 7,0159 7,0183 % -0,56  
Euro 8,5348 8,5404 % -0,20  
Sterlin 9,6707 9,7192 % -0,59  
Frank 7,8487 7,8960 % -0,57  
Riyal 1,8647 1,8741 % -0,57  
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17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 -0,47  
Altın Gr. 416 416 -1,72  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -22,00  
Tam 2.756 2.827 -18,01  
Yarım 1.332 1.368 -8,71  
Çeyrek 668 684 -4,35  
Gümüş.Ons 27,18 27,21 0,19  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,01  
B. Petrol 61,41 61,41 -0,06  
Seans Raporu 17:31
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