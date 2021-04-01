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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2021 14:55



***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
İBRAHİM NAMIK AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
CAMILLE MICHEL EL ASMAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ANTHONY CHARLES WENSLEY WRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEMA SERBEST Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BURÇİN OZAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
GEORGES CATTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEMA ÇETİNKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
CEM ÖKSÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ERCAN OĞUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922575


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 5,83 60.318 % 10,00  
NIBAS 19,04 7.571.358 % 9,99  
ARZUM 24,22 48.625.652 % 9,99  
JANTS 751,90 8.015.254 % 9,99  
SAYAS 31,94 66.947.592 % 9,99  
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14:53 Alış Satış %  
Dolar 8,1620 8,1653 % -0,91  
Euro 9,6119 9,6286 % -0,41  
Sterlin 11,2132 11,2694 % -0,97  
Frank 8,5897 8,6415 % -1,20  
Riyal 2,1691 2,1799 % -0,97  
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14:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 9,57  
Altın Gr. 450 450 -2,43  
Cumhuriyet 2.979 3.024 -1,00  
Tam 2.963 3.040 -1,95  
Yarım 1.432 1.470 -0,95  
Çeyrek 718 735 -0,47  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,00  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,07  
B. Petrol 62,79 62,79 0,05  
Seans Raporu 14:53
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