***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 14:55
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
İBRAHİM NAMIK AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
CAMILLE MICHEL EL ASMAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ANTHONY CHARLES WENSLEY WRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEMA SERBEST Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BURÇİN OZAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
GEORGES CATTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEMA ÇETİNKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
CEM ÖKSÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ERCAN OĞUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922575
BIST
14:531.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 29,24
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.421
En Düşük
1.399
14:538,1653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0746
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:539,6286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:53449,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,58
|Açılış
|: 449,74
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:53
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.571.358
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.625.652
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.015.254
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.947.592
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|2.958.498
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|FROTO
|204,90
|707.929.074
|% 6,00
|
|SASA
|46,60
|706.584.409
|% 3,28
|
|KOZAL
|120,10
|619.870.269
|% 0,92
|
|BJKAS
|9,04
|617.672.855
|% 8,52
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|170.988.952
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|225.329.490
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|140.297.923
|% 2,96
|
|PETKM
|5,99
|468.653.216
|% 4,17
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1620
|8,1653
|% -0,91
|
|Euro
|9,6119
|9,6286
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,2132
|11,2694
|% -0,97
|
|Frank
|8,5897
|8,6415
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1691
|2,1799
|% -0,97
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,57
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-1,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-1,95
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-0,95
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|0,05
|