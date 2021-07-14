***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2021 15:30
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HSBC BANK A.Ş. 12000000 TRY 100,00
TOPLAM 12000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951127
BIST
16:491.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,52
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
16:498,5925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
16:4910,1619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
16:49504,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,55
|Açılış
|: 504,52
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KRTEK
|8,37
|15.671.842
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.063.959
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.239
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.253.776
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.154.745
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|BANVT
|59,30
|1.819.760
|% -6,17
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,42
|21.202.179
|% -2,58
|
|SASA
|30,78
|1.725.289.790
|% 8,61
|
|GARAN
|8,45
|896.062.443
|% 0,00
|
|THYAO
|13,18
|502.311.578
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,28
|366.449.090
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,30
|302.179.249
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|191.338.872
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|302.179.249
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|896.062.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|106.694.920
|% 1,12
|
|SASA
|30,78
|1.725.289.790
|% 8,61
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5902
|8,5925
|% -0,31
|
|Euro
|10,1562
|10,1619
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9049
|11,9646
|% 0,29
|
|Frank
|9,3456
|9,4019
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2857
|2,2971
|% -0,24
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,23
|
|Altın Gr.
|504
|505
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|21,73
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|10,51
|
|Çeyrek
|805
|823
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,08
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,16
|